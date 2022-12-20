關山米國學校獲環教場域認證　提供推動優質環境及食農學習

▲台東縣關山米國學校獲環教場域認證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣優質環境教育場域再添一處！以「米食文化」為推廣主題的環教場域－關山鎮農會休閒旅遊中心(又稱米國學校)，在台東縣環境保護局積極輔導及園區努力之下，於12月成為台東縣第7處通過認證的環境教育設施場所。

環保局指出，關山鎮農會利用閒置荒廢的舊碾米工廠及穀倉設立米國學校，依循創校4大主題「看米」、「玩米」、「吃米」及「帶著米回家」，致力於農業永續傳承及米食文化產品的創新推廣，並設計以「米食文化」為主軸的環境教育課程，以貼近在地視角帶領民眾重新認識傳統農業本質，藉由不同體驗方案了解稻米知識，學習尊重土地、尊重農民及愛護大地的重要觀念，在這裡沒有鐘聲、沒有課表也沒課本，生活處處都是教材！

環保局進一步說明，米國學校結合永續發展目標(SDGs)概念、綠色旅遊、在地食農、農村微旅行及多元文化等特色，規劃「愛稻一生」及「米食文化」2大環教課程方案，帶領學員認識稻米的一生、實地參訪碾米加工廠認識製米過程，啟發對於土地、小農生產與環境文化的永續關懷；參加完體驗課程後，推薦您一定要品嚐米國學校特有的大碗公飯，與綠色餐廳田媽媽品牌合作，結合香Ｑ關山米及當地食材，推出低油、低鹽、低糖，高纖維的可口健康料理，感受從產地到餐桌的美味關山之旅！