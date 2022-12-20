台東愛部落i-Tribe無線網路熱點全台最多　183部落建置完成





▲台東愛部落i-Tribe無線網路熱點全台最多。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府20日舉行「2022幸福i部落 怎麼拿麼順」記者會，展現台東原民部落戶外無線寬頻服務成果，縣長饒慶鈴說明，今年9月底縣內183個部落的無線網路愛部落(i-Tribe)已全數建置完成，涵蓋率達100%，以科技帶動文化，推動原鄉地區WiFi應用服務延伸，提供全台最多共1,111個愛部落WiFi熱點，達到醫療照護、通訊、觀光宣傳、產業發展並縮短城鄉差距的功能。

原民處說明，WiFi愛部落(i-Tribe)使用簡單，不須認證，只要3步驟：將手機WiFi的訊號打開，點選i-Tribe，按免責聲明，點選【同意】即可上網，對於當地的生活便利性以及醫療保健品質，皆有大幅度改善，部落長輩可以透過i-Tribe無線訊號免費和外地親友即時通訊，一般商家也可透過i-Tribe在社群媒體分享農特產品、部落美食及旅遊行程，對於當地經濟及觀光帶來無限商機，改善偏鄉數位落差。

此外，縣府也在台東縣原住民文化創意產業聚落(TTICC)設置成果展，展示歷年來「愛部落i -Tribe」的建置成果與各項推廣活動。此次展覽首次曝光「原住民族服飾Web AR換裝體驗」，透過科技輕鬆更換不同原住民部落的服飾，以及「Web AR場館導覽」，民眾可透過展覽實際感受科技為生活帶來的改變與便利性，現場還設有娛樂性強又能兼顧運動的「體感偵測運動遊戲」，透過體感設備搭配動作畫面達到運動效果，歡迎民眾前往體驗，此套設備將建置於部落7個文健站示範點，鼓勵部落族人與長輩們就近在部落中娛樂同時運動，也可增進部落族人們彼此的情誼。