台東離奇死亡車禍！男深夜返家騎車自撞　「摔墜橋下」陳屍水中

▲台東池上離奇車禍，男疑深夜自撞摔墜橋下亡。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東縣池上鄉南溪橋昨(19日)深夜11時許發生一起死亡車禍，一名陳姓男騎士(60多歲)當時騎車經過，但卻因不明原因自撞、摔墜橋下，被發現時趴臥水中，已經明顯死亡。詳細事故發生經過、原因，目前還有待警方釐清。

初步了解，陳男家住附近，南溪橋是返家的必經之路，但該處人煙稀少，且橋面兩側護欄低矮，推測可能是天色昏暗才會發生意外。警方目前正積極調閱監視器，並將會同法醫相驗陳男遺體，以釐清案情。