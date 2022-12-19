112年台東土地平均漲幅1.28％　「地王」還是它

▲台東地王-正氣路與光明路口。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣112年公告土地現值作業，業已由地價暨標準地價評議委員會評議通過，112年公告土地現值占一般正常交易價格為90.47%，全縣平均調幅為1.28%，最高宗地公告土地現值位於台東市正氣路與光明路之角地， 111年每平方公尺203,000元，112年調整為每平方公尺204,500元，最低區段地價則以延平鄉鸞山段下野部落西側臨溪之土地，每平方公尺36元，評議結果依規定編製土地現值表將於112年1月1日公告。

台東縣政府表示，112年公告土地現值調整作業，依據平均地權條例第46條規定，業經台東縣地價暨標準地價評議委員會評議通過，今年全縣公告土地現值平均調幅為1.28％。

地政處指出，為使台東縣各鄉鎮市間及鄰縣地價平衡合理，縣府除召集花蓮縣及縣內各地政事務所就各所轄區毗鄰鄉鎮區段舉辦地價平衡協調會，另外，各地政事務所地價人員也參加屏東縣政府及高雄市政府分別與台東縣政府辦理的毗鄰地價平衡協調會，經與各毗鄰縣市相互平衡協調後，毗鄰區段地價差異不大，皆於容許合理範圍內。

地政處進一步說明，今(111)年地價動態受政府推行相關稅制及實價登錄2.0等政策後勢發酵影響，新成屋價格呈現較為緩漲趨勢，另外考量縣內新興重劃區土地之釋出提供適當供給量能，連帶中古屋及土地交易價格較為持平緩漲，又縣內持續推動發展觀光，知名連鎖超市引進日系櫃位進駐，帶動周邊區位外溢效應，吸引部分商家進駐，民眾有感幸福提升下，自住購屋族群進場需求動能仍有相當之顯著性，地價係呈現微幅上漲情形。