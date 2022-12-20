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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農稱消防人力吃緊成國安問題　國民黨轟偽善：綠執政6年無作為

▲▼吳怡農舉行政策發表會。（圖／記者黃國霖攝）

▲吳怡農舉行政策發表會。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對今日民進黨立委補選候選人吳怡農提出「強化消防救災能量」政見，國民黨文傳會副主委林家興今（20）日回應表示，吳怡農雖在新聞稿中間接承認蔡英文政府過去對此關心太少，但對於其具體政見內容如何達成仍舊講不清楚。如今吳怡農言之鑿鑿，卻不批評過去忽視消防議題的蔡英文政府與民進黨立院黨團，是偽善？還是根本搞不清楚議題詳情？

林家興說，立委的主要職責是提案修法與審議預算，請問吳怡農：希望修改哪條法規來督促中央負起主導責任？「專案預算」又大約需要多少經費？又要松機遷建、又要國土防衛部隊、又要補助消防，其規劃是否會排擠掉政府原本既有的建設經費？呼籲吳怡農不要打高空，不要自己認為「自己的政見很具體」，應該將數字跟作法提出來給社會參考，也才有與各方對話的基礎。

林家興指出，國民黨長期關心警消權益，包括專責協助警消群體的立委游毓蘭，於高雄城中城大火期間就曾關注消防人力吃緊議題，並限期要求消防署提交改善報告，然而蔡政府的改善遲無下文。

台北市長當選人蔣萬安則於競選期間提出「全災害管理思維」，將擴大消防編制、廣建職務宿舍、調升危險職務加給加成，並導入科技防災，確保消防人員的生活品質及人身安全；林家興表示，桃園市長當選人張善政也提出為桃園市警消爭取全額「危險加給」，以及從源頭建物減少災害的超前部署思維，可見國民黨早就深入了解問題細節，也提出多項改革方針，問題在於蔡英文執政下中央政府的懈怠與不作為。

國民黨雖然樂見吳怡農也開始關注消防人力短缺問題，但是如果在野黨持續監督、提醒改善，民進黨政府卻持續坐視不理，吳怡農提政見又如何保證民進黨政府願意改善既有問題？

林家興強調，何況基層消防員最關注的問題除了人力吃緊外，還有危險加給以及出勤排休問題。如基層消防員等輪班制公務員工時缺乏框架性規範，不僅缺乏加班補償，更嚴重影響健康權，司法院釋字第785號解釋就明確指出應於3年內檢討修正，但是民進黨執政的行政院與佔多數的立法院卻對修法態度消極，甚至將工時基準空白授權給行政部門，讓民間團體擔憂消防員過勞問題難以解決。

林家興質疑，民進黨政府執政六年無力改善，立法院民進黨佔多數佔了六年也毫無作為，可見民進黨本身對消防議題毫不在意。如今吳怡農言之鑿鑿，卻不批評過去忽視消防議題的蔡英文政府與民進黨立院黨團，是偽善？還是根本搞不清楚議題詳情？

林家興呼籲，面對強化防災量能、減少災害發生的挑戰，除了給錢給人以外，更應該從源頭減少意外災害發生，除了嚴格要求建築物本身的安全與維護，政府也應該進行建築物公安總體檢，確保能夠抵擋颱風、地震等天然災害的侵襲，並降低火災與公安意外的發生，才能減少重大傷亡的發生，並減輕消防英雄的工作負擔。

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