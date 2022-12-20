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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評論文門「硬拗後整黨挺下去」　羅致政再籲陳明通下台

▲▼民進黨立院黨團 召開「積極回應民意 推動公職排黑修法」記者會 羅致政 黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，派系屬性為英系的民進黨立委羅致政20日表示，新竹市前市長林智堅的論文案導致民進黨選情逆轉，「硬拗後整個黨挺下去」態度也是問題。他說，國安局長陳明通是選舉破口之一，應在立法院預算審查後認真思考去留，為自己的清白辯護，「我真的很期待陳教授出來說明」，自己來自學術界很清楚，有些學生真的不知道怎麼寫論文，比較好的老師就會把骨架丟給學生，由學生把肉補滿。

羅致政曾經在大學執教多年，他今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時談及，陳明通是這次選舉很大的破口，民意大逆轉有個很大的關鍵時間點是林智堅論文案，這個觀察在多個檢討報告都有人提出來，實際上，林智堅在推竹竹合併時被評為「量身打造」，立法院黨團幹部對這個案子是有意見的，它從來沒有出過黨團會議，成為一個定案。

至於林智堅轉戰桃園市長後，還可以指定新竹市長接班人選，羅致政說，這都要檢討，成者為王敗者為寇，當然做決定的人要負責任；他說，論文案不只被判定造假，還有所呈現出來的態度，有沒有承認這就是一個問題，甚至公開承認等，還是硬拗後整個黨挺下去，這對民進黨失去年輕人選票支持，是很大的原因，這也是為什麼他公開說要陳明通下台的原因。

羅致政直言，陳明通現在是國安局長，每次面對外界質疑就說「陳局長不回答陳教授的問題」，可是如果真的要戰清白，
陳教授應該出面，陳教授到哪裡去了？請陳明通專心去當陳教授，為自己的清白辯護，學術對學術，且陳明通繼續在那個位置就是「提款機」，一直流血的結果對黨不利、對陳也不利，更不用說對整個民進黨政府，「他真的是需要認真思考去留的問題」。

主持人黃光芹說，論文門的始作俑者還是陳明通，根據她的內幕訊息，蔡英文最主要的消息管道就是陳明通，如果可信度都沒有，還可以支持這個國安局長嗎？羅致政表示，當陳明通的誠信、能力遭受質疑的時候，要帶領國安局的單位就會有困難，他是用個人身份要求陳明通認真思考去留，黨團內對於必須有處置的聲音是有的。

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