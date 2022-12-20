　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

民進黨台南議長提名人邱莉莉提新議會改革　正面選舉向市民負責

▲民進黨議長提名人邱莉莉20日提出「新議會改革方案」，主張市民議會、陽光行動、草根立法，讓議會回歸市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨議長提名人邱莉莉20日提出「新議會改革方案」，主張市民議會、陽光行動、草根立法，讓議會回歸市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會正副議長將於12月25日進行選舉，民進黨議長提名人邱莉莉表示，請競爭對手放棄抹黑攻擊手法，共同以正面選舉向市民負責，邱莉莉20日提出「新議會改革方案」，主張市民議會、陽光行動、草根立法，讓議會回歸市民。

▲民進黨議長提名人邱莉莉20日提出「新議會改革方案」，主張市民議會、陽光行動、草根立法，讓議會回歸市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱莉莉強調，對手鋪天蓋地的抹黑造謠，她不會隨之起舞，而是直接委由律師提起訴訟，畢竟議會是市民的市議會，不應該被暗黑勢力所把持。

▲民進黨議長提名人邱莉莉20日提出「新議會改革方案」，主張市民議會、陽光行動、草根立法，讓議會回歸市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱莉莉表示，她主張「市民議會」是基於大台南幅員遼闊，未來將巡迴各區舉行市民會議，邀請市民及公民團體提供建言，貼近最基層的心聲，以提升民主效能。

▲民進黨議長提名人邱莉莉20日提出「新議會改革方案」，主張市民議會、陽光行動、草根立法，讓議會回歸市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱莉莉指出，「陽光行動」就是將議會的問政公開、協商公開與進度公開，強化公費助理聘用符合法規、支持議會助理成立工會，並成立透明廉政專線，也將於網路公布市民陳情案件處理進度。

▲民進黨議長提名人邱莉莉20日提出「新議會改革方案」，主張市民議會、陽光行動、草根立法，讓議會回歸市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱莉莉強調，若擔任議長，將落實社區主義，由議員、專業團體與市民共同召開審議民主，擬定自治法規，由下而上強健民主體質，「草根立法」才能真正促成市民做主。

邱莉莉表示，她是第一個提出具體政見的議長候選人，希望以透明陽光的正面競選方式，改革台南市議會。市民賦予民進黨議會最大黨的責任，她就有義務承擔責任，讓議會回歸市民。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
明天衝！麥當勞「1人氣品項」睽違4年回來了
快訊／台股突暴跌近240點！　摜破14200
梅西延長賽第3球無效？　外媒曝「關鍵畫面」有違規
LIVE／梅西返阿根廷全國狂歡出人命　誇張！國小午餐吃餿水
蔡英文聲望慘跌到37.5%　創44個月最低紀錄
大薯、雞塊都有！　麥當勞9大品項「限時買1送1」
獨／天冷取暖釀悲！高雄夫妻壓死1個月嬰　
遺失「手尾錢」母帶2歲女投海　她被救了女兒溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民進黨台南議長提名人邱莉莉提新議會改革　正面選舉向市民負責

騎自行車四處竊取娃娃機錢箱　警民合作逮獲竊嫌送辦

林男酒駕罰鍰19萬7千元拒繳　行政執行署台南分署查扣小貨車

3歲女童寒流侵襲中走失　永康警積極尋童平安回家

銀髮族另類耶誕禮　新北市圖推「樂齡閱讀箱」

來新北玩中和四號公園　都市森林中體驗特色遊戲場

研發支出適用投資抵減　應留意專案認定申請程序以免遭調整補稅

桃園「環保行政園區」啟用　環保局團隊近600人員先行進駐

桃園消防局平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

荷蘭美聲馬丁和Mary-Jess開箱龍崎光節空山祭　兩位巨星大讚令人難忘

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

劉在錫7度奪SBS大賞卻尷尬道歉！　主辦方遭轟「根本捉弄池錫辰」

民進黨台南議長提名人邱莉莉提新議會改革　正面選舉向市民負責

騎自行車四處竊取娃娃機錢箱　警民合作逮獲竊嫌送辦

林男酒駕罰鍰19萬7千元拒繳　行政執行署台南分署查扣小貨車

3歲女童寒流侵襲中走失　永康警積極尋童平安回家

銀髮族另類耶誕禮　新北市圖推「樂齡閱讀箱」

來新北玩中和四號公園　都市森林中體驗特色遊戲場

研發支出適用投資抵減　應留意專案認定申請程序以免遭調整補稅

桃園「環保行政園區」啟用　環保局團隊近600人員先行進駐

桃園消防局平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

荷蘭美聲馬丁和Mary-Jess開箱龍崎光節空山祭　兩位巨星大讚令人難忘

31歲台男遊北海道酒駕！　被捕還嗆警：你酒測儀準嗎？

台塑新智能攜手翰可、眾樹能源組「儲能國家隊」　台南案場今啟用

恐怖字母哥回來了　單場爆砍42分重現聯盟龍頭霸氣

還原電腦追高虹安密帳　李忠庭遭爆曾嗆：哪有當立委賠錢的

搶台南議長！　「曾經賄選」國民黨團推薦李文俊爭取副議長

黑豹旗壓制平鎮添自信　普門低肩側投林育辰目標145公里

楠梓小黃「雙黃線迴轉」害2傷！網狂酸：南部日常　警方回應了

吳怡農稱消防人力吃緊成國安問題　國民黨轟偽善：綠執政6年無作為

國際扶輪總社長來台贈書　響應賦權女孩計畫

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！　她一聽氣瘋了

地方熱門新聞

3歲女童寒流侵襲中走失警積極尋童

來新北玩中和公園　都市森林中體驗遊戲場

林男酒駕罰鍰19萬7千元拒繳查扣小貨車

民進黨台南市議長提名人邱莉莉提新議會改革方案

平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

四處竊取娃娃機錢箱警民合作逮獲竊嫌

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

林志展總召說第二大黨當副議長

桃園「環保行政園區」啟用　近600人員進駐

荷蘭美聲馬丁和Mary-Jess開箱龍崎光節空山祭

另類耶誕禮　新北市圖推「樂齡閱讀箱」

黃偉哲邀參與波力救援小英雄互動展

板橋溪北公園停車場如期發包　力拚2023年動工

更多熱門

相關新聞

時力批藍綠「排黑條款」打假球　曝黑道還能透過「一方式」參選

時力批藍綠「排黑條款」打假球　曝黑道還能透過「一方式」參選

日前藍綠兩黨皆提出修正選罷法，增訂所謂「排黑條款」，政院提提出相關草案，對此，時代力量立院黨團20日召開記者會，批評藍綠「排黑條款」打假球，不僅可能違反憲法、黑道還是可以透過代理人、白手套方式參選，到底是要真排黑還是轉移焦點？

蔡啟芳逼宮蔡英文！　王鴻薇笑看「英系造反」：各派系搶很兇喔

蔡啟芳逼宮蔡英文！　王鴻薇笑看「英系造反」：各派系搶很兇喔

台南議長選舉交鋒　台灣基進轟綠假本土

台南議長選舉交鋒　台灣基進轟綠假本土

美供台「百億美元軍援」！藍質疑對台失信心　他：什麼鬼話都說得出來

美供台「百億美元軍援」！藍質疑對台失信心　他：什麼鬼話都說得出來

內閣改組　顧立雄接閣揆呼聲高

內閣改組　顧立雄接閣揆呼聲高

關鍵字：

民進黨台南議長提名邱莉莉議會改革

讀者迴響

熱門新聞

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

快訊／踢進4球飲恨！姆巴佩IG說出心裡話

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面