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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力批藍綠「排黑條款」打假球　曝黑道還能透過「一方式」參選

▲▼時代力量召開「拒絕黑金勢力涉入政治，排黑條款不是萬靈藥」記者會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量召開「拒絕黑金勢力涉入政治，排黑條款不是萬靈藥」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

日前藍綠兩黨皆提出修正選罷法，增訂所謂「排黑條款」，政院提提出相關草案，對此，時代力量立院黨團20日召開記者會，批評藍綠「排黑條款」打假球，不僅可能違反憲法、黑道還是可以透過代理人、白手套方式參選，到底是要真排黑還是轉移焦點？

邱顯智表示，現在行政院提出排黑條款問題非常大，到底是要真排黑還是轉移焦點？讓黑金退出政治絕對是台灣人民期盼，也是時代力量黨團最優先工作之一，但必須走在對的方向而非轉移焦點。

時力黨團副總召陳椒華表示，公開透明是清廉政治的基礎，政府應該透過資訊公開，協助選民選賢與能，達到同樣促進清廉政治的效果。時力主張，應將候選人涉犯全部或合理篩選的一部刑事案件之犯罪紀錄，登載於選舉公報上，透過登載前科，彰顯選舉公報傳遞「正確資訊」的核心宗旨與實質意義，作為選民投票的參考依據。

陳椒華指出，若食品標示不清也會違反消費者保護法，但選民資訊不對稱時，很難了解犯罪前科候選人、若選錯也沒辦法把票收回，國人重視候選人品德操守、標準越趨嚴格，應該在選舉公報上公開登載，落實人民知情權。

王婉諭指出，關於反對黑金勢力涉入政治的問題，時代力量絕對是立院中最支持、執行最徹底的一個政黨。正因為如此，時力尤其質疑，現在藍綠分別提出的排黑條款，根本就是假藉修法名義來轉移社會關注的焦點，即便修法通過也只是淪為表面功夫。

對於排黑條款，王婉諭強調，黑金政治之所以難以改變，往往在於黑金勢力與政黨或政治人物的關係，並不止於表層的合作或提名而已，實際更嚴重的，往往是外界很難看見的金流與人際網路。很多地方黑金勢力找背景乾淨的親信或親人參選，但實際上只是換湯不換藥。又或者，這些勢力乾脆直接找上當選者，透過各種影響力來滲透政治運作。

王婉諭認為，在這樣的前提下，即使修法通過，讓黑金勢力無法在「名目上」參與競選，也無法真正杜絕黑金勢力透過代理人、白手套來參選。所謂的候選人最後只會淪為魁儡，讓這些黑金可以躲在背後繼續操縱。因此，這樣的規定也可能輕易被規避、無法執行，變得一點用都沒有。

王婉諭舉例，相關立法的實務經驗也顯示相關立法極為有限的效果。根據「組織犯罪防制條例」第十四條載明：「各類公職人員選舉，政黨所推薦之候選人，於登記為候選人之日起五年內，經法院判決犯本條例之罪確定者，每有一名，處該政黨新臺幣一千萬元以上五千萬元以下之罰鍰。」

王婉諭指出，根據黨團發函向中選會詢問的結果，實際上近十年來，根本從來沒有任何政黨因此遭到裁罰，完全沒有政策效果，儘管藍、綠的政黨高層、地方黨部幹部甚至是地方議員和議長，有多少本身就有黑金背景，真正要落實排黑現在就可以，不用等到修法。那這不是打假球，什麼才是打假球？

邱顯智說明，台灣作為一個民主國家，走過民主漫漫長路，目前行政院以及許多委員提出的選罷法排黑條款，另一個最大的爭議就是可能違反憲法保障人民的參政權。以行政院的版本為例，只要涉及黑、毒、槍、洗錢、貪污或國安法等有罪確定，無論情節輕重，或是犯罪樣態差異，也不論免刑或緩刑，一律剝奪終身參選公職的權利。這樣的立法方式，恐怕無法通過憲法比例原則和平等原則的檢驗。

邱顯智認為，不讓曾犯黑毒槍等罪的人參選，不表示就能排除黑金政治，黑道只要透過代理人和白手套，私下利益輸送，照樣可以影響政治。在法律能達到的效果非常有限的情況下，卻採取不分青紅皂白，一律終身剝奪被選舉權的手段，顯然不符合比例原則。

對於排黑條款，邱顯智表示，不論犯罪輕重，不論是持有手槍或空氣槍，一律終身不得參選，這樣的立法模式也違反法律的平等原則。

邱顯智指出，經濟犯罪、性犯罪、環境犯罪等犯罪樣態雖不在黑、金、槍、毒的範圍內，也是黑道可能出現的犯罪類型，卻不用被剝奪被選舉權，行政院的版本也沒有交代具體理由，顯然無法說服人。

邱顯智舉例，以國外立法例來看，台灣常參考的美、歐、日等國家，都沒有不分案件輕重與類型，一律終身禁止參選的案例，原則都是暫時性禁止，而且要如何做到對不同犯罪類型平等處理，更需要審慎立法。

邱顯智強調，讓黑金退出政治，絕對是台灣人民的期盼，也是時力黨團在國會最優先的工作之一，但重點是立法仍必須合乎憲法、合乎比例原則及平等原則的要求，而不是政府為了轉移民眾焦點、紓解社會壓力，急忙忙推出一個有高度違憲疑慮的法案，丟出問題一大堆的煙霧彈，最後又不了了之。這絕對不是認真面對黑金問題的態度。

時力黨團強調，目前執政黨所推出的排黑條款絕不是萬靈藥，如何強化透明政治，對於公職人員操守行為的法律規範，甚至去處理黑金的來源，包含各類型的不法行為，都是我們必須認真去面對，時代力量嚴正呼籲政府和各黨派，認真面對黑金滲入台灣政治的嚴重問題，別打假球、別轉移焦點。

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