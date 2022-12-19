蔡詩萍任文化局長釀深藍不滿　她反讚：蔣萬安獲蔡支持是真本事

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡詩萍任文化局長釀深藍不滿　游淑慧反讚：蔣萬安獲蔡支持是真本事

▲▼《青霞小品》新書發表暨對談,主持人蔡詩萍。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡詩萍出任台北市文化局長，引起部分深藍人士不滿。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

準台北市長蔣萬安17日公布第3波小內閣名單，找來作家蔡詩萍出任文化局長，卻因蔡詩萍過往的言論引發深藍不滿，挨轟「藍皮綠骨」。對此，台北市議員游淑慧19日透過臉書表示「為什麼要不滿？」她指出，蔣萬安如果能得到更多立場不一致者的支持，「那也是真本事」。

蔡詩萍因過去多次點名「深藍族群」拖累國民黨，造成許多深藍人士不滿，批評蔡詩萍為「藍皮綠骨」，但國民黨主席朱立倫18日卻大讚蔡詩萍是人才，「這是台北市民之福，蔣萬安真的很棒耶！」此外，蔡詩萍本人19日受訪時表示，自己也不知道會當文化局長，且對藍綠批評都不會少，不過蔡詩萍也強調，25日就職以後就停止政治評論。

對此，游淑慧透過臉書提出質疑「為什麼要不滿呢？」她表示，若蔡詩萍過去常批評國民黨，現在卻願意為國民黨籍市長服務，那不等於蔡詩萍也背書蔣萬安的市政想法，並願意接受蔣市長領導，蔣萬安如果能得到更多立場不一致者的支持，「那也是真本事。」她指出，在黨內找人才，是培養內部成長；從外面找人才，是外擴影響力，至於用得對不對，要用時間來證明，她最後也打趣提到「起碼現在少一個人罵了！」

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關鍵字：

台北市文化局長蔡詩萍蔣萬安游淑慧

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