千萬人要馬斯克下台！　CNN預測推特下任CEO黑馬有他

▲馬斯克在推特發起民調,結果有千萬人支持他卸下推特執行長一職。(圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

馬斯克18日在推特發起民調,詢問網友他是否該卸下推特執行長一職,結果超過1000萬人要求馬斯克下台。CNN預測下任推特執行長可能人選,黑馬之一竟有美國前總統川普的女婿庫許納,2人前不久被目擊在卡達一起看世足冠軍賽。

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

綜合CNN、衛報報導,馬斯克(Elon Musk)入主推特後大刀闊斧推動改革,引起許多不滿與批評,他於18日在推特發起民意調查,逾1700萬人響應投票。民調結果19日出爐,高達57.5%網友表示他應該下台。

在民調發布後,馬斯克一反常態沒有對民調發表意見,但已經有不少人主動請纓接手推特。其中包括前T-mobile執行長萊格(John Legere)、麻省理工(MIT)人工智能研究員弗里德曼(Lex Fridman),以及說唱歌手Snoop Dogg。

Fun suggestion @elonmusk:

Let me run Twitter for a bit. No salary. All in. Focus on great engineering and increasing the amount of love in the world.



Just offering my help in the unlikely case it's useful.