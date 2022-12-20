千萬人要馬斯克下台！　CNN預測推特下任CEO黑馬有他

▲馬斯克在推特發起民調，結果有千萬人支持他卸下推特執行長一職。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

馬斯克18日在推特發起民調，詢問網友他是否該卸下推特執行長一職，結果超過1000萬人要求馬斯克下台。CNN預測下任推特執行長可能人選，黑馬之一竟有美國前總統川普的女婿庫許納，2人前不久被目擊在卡達一起看世足冠軍賽。

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

綜合CNN、衛報報導，馬斯克（Elon Musk）入主推特後大刀闊斧推動改革，引起許多不滿與批評，他於18日在推特發起民意調查，逾1700萬人響應投票。民調結果19日出爐，高達57.5%網友表示他應該下台。

在民調發布後，馬斯克一反常態沒有對民調發表意見，但已經有不少人主動請纓接手推特。其中包括前T-mobile執行長萊格（John Legere）、麻省理工（MIT）人工智能研究員弗里德曼（Lex Fridman），以及說唱歌手Snoop Dogg。

Fun suggestion @elonmusk:

Let me run Twitter for a bit. No salary. All in. Focus on great engineering and increasing the amount of love in the world.



Just offering my help in the unlikely case it's useful. — Lex Fridman (@lexfridman) December 18, 2022

Should I run Twitter ? — Snoop Dogg (@SnoopDogg) December 19, 2022

CNN也點名其他幾位「潛力股」，曾直接負責過推特產品的克利希南（Sriram Krishnan）被認為是最有可能的選擇，另一位異軍突起的黑馬是川普女婿庫許納（Jared Kushner），他前幾日被目擊與馬斯克一起觀看世足冠軍賽。

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、美國前總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）看卡達世足冠軍戰。（圖／CFP）

然而馬斯克是公司所有者以及董事會唯一成員，不論他最後選擇誰作為接班人，他仍掌握推特大權。