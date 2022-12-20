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FTX創辦人態度反轉！　同意被引渡回美國接受審判

▲▼加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德Sam Bankman-Fried，SBF。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛瑞德面臨115年刑期。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

申請破產的FTX創辦人兼執行長佛瑞德（Sam Bankman-Fried），被捕後於19日出席在巴哈馬的聽證會。律師向媒體透露，佛瑞德可能同意接受引渡至美國開庭。

佛瑞德在當地的辯護律師羅柏茨（Jerone Roberts）告訴《紐約時報》，律師團已準備好引渡所需的文件，「佛瑞德先生想要正確對待客戶，這也是促使他做出決定的動力。」

佛瑞德律師團先前還表示計畫對抗引渡條例，不到一周後，改為鬆口同意引渡程序。引渡聽證會預計於明年2月8日展開，不過佛瑞德迴轉心意可能會加速引渡時程。目前尚不清楚何時會展開引渡。

巴哈馬當局應美國要求，12日逮捕了佛瑞德，美國證券交易委員會指出，佛瑞德違法使用投資人的資金為自己和家人購置房產。佛瑞德若被引渡回紐約受審，將可能被羈押在布魯克林聯邦監獄。

一旦回到美國本土，佛瑞德的律師就能夠要求將他保釋出來，事實上律師們在巴哈馬也有提出保釋請求，但遭到巴哈馬法庭駁回。他被指控8項罪名，包括網路詐欺、共謀挪用顧客資金等等，若罪名全部成立，可能面臨高達115年的刑期。

佛瑞德原為幣圈備受尊崇的成功典範，透過FTX累積逾200億美元財富，卻疑似隱瞞投資者，把至少10億美元資金轉移至自營加密貨幣貿易公司阿拉美達研究（Alameda Research），導致FTX深陷流動性危機，並於11月突然倒閉，導致至少100萬客戶無法動用資金。

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