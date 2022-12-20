TikTok被指是「電子芬太尼」　美增至14州下達封禁令





▲專家認為在政府層面封禁TikTok可行，但要全美禁用幾乎不可能。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國州政府下令政府電子設備及裝置一律禁用TikTok，已有14州響應，政府部門官方TikTok帳號也將關閉。被批為「電子芬太尼」的TikTok，北京母公司字節跳動此前為了撇清「中國血統」，開始將主要高管外移至新加坡和美國，強調未開後門給中共，而美方封禁的作為都是基於「錯誤資訊」所做。

綜合外電報導，美國印第安那州7日打響封禁TikTok第一槍，甚至起訴TikTok，成為美國第一個對該公司採取司法行動的州。喬治亞州和新罕布夏州也於15日跟進，2位共和黨州長另外對中國騰訊旗下的應用程式下達禁令，新罕布夏州再進一步禁止阿里巴巴旗下軟體、華為和中興通訊等。

禁令頒布後，在TikTok擁有官方帳號的政府部門便在TikTok發布告別影片，重心轉移至Instagram。目前全美已有14州響應TikTok禁令，不過由於美國太多中小企業靠TikTok做生意，消費者也在上頭進行消費，因此專家認為若全國封禁將會影響美國經濟，比較可能的是在政府雇員、軍人、外交人員方面禁止使用TikTok。

共和黨參議員盧比歐（Mark Rubio）13日向參院提案，要求美國全面禁止使用TikTok，並拿中共和冷戰時期的蘇聯相比。他說抖音就像是讓美國人上癮的「電子芬太尼」，若讓TikTok繼續在美國營運，就等同於冷戰時期讓蘇聯買下《紐約時報》和《華盛頓郵報》，意指輿論和意識影響力極大。

芬太尼為一種強效類鴉片止痛劑，作用迅速，比嗎啡效力超出50倍至100倍，目前芬太尼最大出口國為中國，由墨西哥毒梟大量走私進入美國，已成為嚴重社會問題。目前該法案已在參院通過，但眾院尚未通過，也需等總統拜登簽署後才會正式生效。

字節跳動為了「避嫌」，母公司和TikTok部分主要高管已轉移至新加坡和美國，並雇用更多非中國的員工和工程師。不過《華爾街日報》引述消息人士，部分TikTok演算法相關工作的工程師仍留在中國，TikTok對中國員工的聘請也未停止。