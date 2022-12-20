73.2%民眾同意兵役延長一年　服役四個月69%認為不合理

▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會20日公布最新民調，針對兵役延長的問題，有73.2％的民眾同意延長一年，民意也顯示，二十歲以上台灣人中，六成九認為面對中共武力威脅，台灣當前役男只須服四個月軍事訓練役的制度是不合理的。

有關兵役延長的政策，國防部長邱國正日前在立法院稱明年元旦前、今年底應會公布相關事宜；行政院長蘇貞昌也表示，已在最後整理階段，有新作法會適時報告。

根據台灣民意基金會所做民調，關於「台灣目前兵役制度，役男只須服四個月「軍事訓練役」。面對中共武力威

脅，您認為這樣的制度是否合理？」結果發現3.5%非常合理，17.1%還算合理，41%不太合理，28%一點也不合理，10.4%沒意見、不知道。

另外，當被問到「有人說：面對中共武力威脅，台灣役男服役至少要一年才合理。請問您同不同意？」結果發現：38.6%非常同意，34.6%還算同意，10.9%不太同意，6.7%一點也不同意，9.2%沒意見、不知道、拒答。與上次調查結果相比，國人對「現行台灣役男四個月軍事訓練役改為一年」的態度沒有明顯改變，同意的人僅減少 2.7 個百分點，不同意的人減少 0.2 個百分點。

不過，值得注意的是，20-24歲年輕人對「現行台灣役男四個月軍事訓練役改為一年」的態度與3月調查時已大不相同。當時20-24歲年輕人中，56.4%同意，26.3%不同意。如今，35.6%同意，37.2%不同意。

本次調查訪問期間是2022年12月12日及13日兩天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。