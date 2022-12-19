　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡明憲喊話蔡英文：役期延長至少1年　純文人當國防部長

▲▼民團召開「捍衛國安，自己國家自己救：盡速公佈或表達義務兵役延長至少1年」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡明憲今天呼籲，應盡速公布義務兵役延長至少1年。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

各界關注政府是否於年底前公布兵役延長政策，國防部前部長蔡明憲19日公開向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、即將擔任民進黨主席的副總統賴清德、國民黨主席朱立倫公開喊話，要求超越選舉利益，站在台灣國家安全的立場，共同支持兵役延長，同時進行訓練內容的改革，除了義務役加薪，也要比照其他民主國家，由純文人擔任國防部長。

蔡明憲今天上午出席「捍衛國安，自己國家自己救：呼請總統／副總統／在野黨領袖們／行政院長／國防部長儘速公佈或表達義務兵役延長至少1年」記者會，包括台灣教授協會、台灣基督長老教會、台灣社等本土社團，以及時代力量立委邱顯智等人與會，高呼「捍衛國安、兵役延長」口號。

▲▼民團召開「捍衛國安，自己國家自己救：盡速公佈或表達義務兵役延長至少1年」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡明憲會中提出8點聲明表示，國防部長邱國正是一位有為有守的將領，過去數周邱不斷提出希望在12月就公布役期延長，但總統府卻回應各個部會還在協商，有需要那麼久嗎？社會各界呼籲兵役延長已經半年多了，近日媒體報導甚至把副總統賴清德拉進來，指正在協商，可能有不同意見，但是自己認為，為了捍衛台灣的國家安全，兵役延長已經是全民共識。

蔡明憲說，他過去在大學演講時，詢問大學生是否願意挺身抵抗中共強權侵略，超過7成年輕人都舉手表達贊成，根據中研院民調，超過7成民眾認同徵募兵並行制，「我希望蔡英文總統也好，蘇貞昌院長，朱立倫主席，未來的黨主席賴清德，都可以支持兵役延長，要超越個人和政黨利益、意識形態、選舉考量因素」。

蔡明憲會中提出多項主張，第一，台灣執政當局在思考國安政策時，應超越個人、政黨利益及意識形態，或政治選舉的考量，以人民安全福祉的考量為最高原則；第二，為強化台灣自我防衛的能量，應將現行僅服4個月的軍事訓練役，延長至少1年以上，比照鄰近國家南韓、新加坡、越南等國役期在兩年上下，另建議義務役每月薪資提升至新台幣1.8萬元。

蔡明憲指出，第三，現在志願役每月薪資超過3萬元，建議可由勞動部周末隨營授課補習，協助士官兵取得職業證照，充實他們在營或留營的學習能力，及退伍後的就業機會；第四，應調整軍事訓練的內容，包括如何強化軍人認同、提升士氣和榮譽感；第五，政府應積極有效落實《全民國防教育法》，輔導民間團隊協助推動全民國防政策。

蔡明憲說，第六，應仿效美國、英國、德國、法國、日本、澳洲、印度等民主國家，由純文人擔任國防部長，負責總理軍政、軍備、軍令，並由文人部長命令參謀總長負責軍令、指揮軍隊；第七，建議將後備動員署提升為行政院一級單位，肩負全民國防事務的推動；第八，需逐年增加國防預算、特別預算，強化不對稱作戰的戰備，例如短中程飛彈、無人機、中小型潛艦、水雷、飛彈快艇、近海精準機動打擊投射系統，以及資電通訊系統等戰備，台灣另應積極爭取參加多邊或雙邊的亞太聯合跨國軍演與情資交流，協商建構美國、台灣、日本的亞太／台海危機聯合緊急處理平台。

邱顯智會中直言，近期多國訪團拜訪立院都會問，台灣人到底有沒有抗敵的決心？若是維持4個月的軍事訓練役，似乎沒有展現台灣「抗敵」的決心，並呼籲應比照他國，調整訓練內容，例如世界他國已經沒有在訓練刺槍術，但台灣卻仍維持此訓練內容。

國防大學前政戰學院院長、將軍余宗基說，從俄烏戰爭的啟示看到，極權國家侵略民主國家正在血淋淋的發生，中共對台動武的野心不斷強化，必須及早因應，尤其西方國家提醒，2027年中共將具備攻台能力，根據民調，超過7成以上的台灣民眾希望延長役期，政府應該從善如流，加上世界多國支持台灣，不能只要求有難時朋友援助，台灣必須延長役期作為對國際支持台灣的具體回應。

余宗基表示，多數年輕人並不是反對兵役延長，而是服兵役浪費時間、學不到東西，年輕人希望國防部針對未來科技戰爭，進行訓練方式的調整，也必須調整訓練思維，因為兩岸無煙硝的戰爭老早就發生了，盼兵役以彈性、多元、分期的方式進行，並在訓練方面更精實、專業化、特戰化，「唯有平時多流汗，戰時才能夠少流血」。

台灣社社長李川信則說，台灣面臨中國併吞壓力，不得不捍衛自己的國家，他認同兵役延長到1年「很適當」，另希望女性能夠從事相關訓練，除了體能、戰技訓練，對於科技也要有所了解，以便在退役後能夠在社會有所發揮，另外應該取消替代役，讓國防戰力有所發輝。他還說，有些政治人物身體好好的卻沒有當兵，讓年輕人無法接受，當兵是「轉大人」的成年禮，必須使人民對於從事軍職有光榮感。

▲▼民團召開「捍衛國安，自己國家自己救：盡速公佈或表達義務兵役延長至少1年」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民團召開「捍衛國安，自己國家自己救：盡速公佈或表達義務兵役延長至少1年」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
逛全聯突遭7警包圍搜身！他質疑非法盤查怒告　警局回應了
LIVE／梅西奪冠跳桌飆舞！　法國輸到暴動
汪小菲提告駁大S討750萬生活費　北院首開庭！
決賽最神不是梅西、姆巴佩？球迷狂讚「這個人」：跟鬼一樣
梅西脫襪「左腳紅繩繫4年」！　阿根廷多位球員都有綁
「我曾夢到奪下世界盃冠軍好多次」　梅西IG發文：不敢相信是真
梅西跳上桌子跳舞！　更衣室狂歡畫面曝
阿根廷奪冠女球迷太興奮！　觀眾席「脫衣露奶」7秒狂甩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／兵役延長因「傳統訓練內容」卡關　擬參考增他國多元訓練菜單

李富城嗆蔣萬安「四年後再見」　怒轟：台北市長投出另一個馬XX

高虹安找檢察官當副市長！柯文哲酸：民進黨道德高　就用同標準檢視

民眾黨團抗議高辦遭搜「程序上有兩說法」　要游錫堃別破壞憲政體制

蔡明憲喊話蔡英文：役期延長至少1年　純文人當國防部長

傳敲定「黨祕書長、總統競辦主任」　柯文哲：別把草案講得天花亂墜

上任後立即查前朝工程？高虹安：不見得是弊案，但缺失肯定有

蔡英文手插口袋冷對蘇貞昌？　高嘉瑜曝原因喊：想太多了

缺席交接會議遭批　彭振聲「請假搬家」喊冤：局長留任有什麼問題

嘉義市敗選衝擊立委補選？　吳怡農：大家盡力了

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

幕後／兵役延長因「傳統訓練內容」卡關　擬參考增他國多元訓練菜單

李富城嗆蔣萬安「四年後再見」　怒轟：台北市長投出另一個馬XX

高虹安找檢察官當副市長！柯文哲酸：民進黨道德高　就用同標準檢視

民眾黨團抗議高辦遭搜「程序上有兩說法」　要游錫堃別破壞憲政體制

蔡明憲喊話蔡英文：役期延長至少1年　純文人當國防部長

傳敲定「黨祕書長、總統競辦主任」　柯文哲：別把草案講得天花亂墜

上任後立即查前朝工程？高虹安：不見得是弊案，但缺失肯定有

蔡英文手插口袋冷對蘇貞昌？　高嘉瑜曝原因喊：想太多了

缺席交接會議遭批　彭振聲「請假搬家」喊冤：局長留任有什麼問題

嘉義市敗選衝擊立委補選？　吳怡農：大家盡力了

中國官員解讀經濟會議：化解房市風險是重中之重

吳念庭談今年落差苦笑　渴望出征經典賽：想為台灣出力

幕後／兵役延長因「傳統訓練內容」卡關　擬參考增他國多元訓練菜單

比數被追平「梅西為何笑了」？1舉動網秒懂：強者內心的興奮

寒流一波波！台中男醉倒草叢險失溫　警送返家他回「3Q」

張奕加盟西武直呼「很興奮」　渡邊久信期待單季50場

包・開箱／派對季必收Bottega Veneta金銀新色編織包！　鏡面光澤感超美

熱血教師深夜揪全班看世足決賽！反被酸「耽誤上課」　無奈吐原因

洗完澡「房間像被打劫」媽傻眼　左下角兇手跩臉躺地：天冷別打狗

「骯髒胖柯基」遭扔柏油路吹冷風　她以為是棄養...近看拳頭硬了

政治熱門新聞

黃敏惠輾壓對手！民進黨又吞敗　王浩宇找到原因

即／高虹安小內閣成員曝　高檢署檢察官任副市長

兵役延長　軍官預估年底前宣布

張善政小內閣名單曝！副市長王明鉅、蘇俊賓

民調：民進黨認同狂跌10.7　大崩盤流失207萬人

九合一選舉落幕　他點綠營慘敗5原因：2024恐丟政權

嘆民進黨因一句話不知反省　他：2024一路玩到掛

高虹安想獲不起訴　林穎孟：證明3關鍵

「地下政府」更可怕　前縣長喊《選罷法》斷不開黑道

吳怡農首曝「想婚」關鍵　三級警戒「時間差不多了」

吳怡農：「提到兵役就失去選票」低估選民

年輕人對執政黨不滿　他揭2關鍵

馮世寬連番質疑吳怡農主張　「怎可取消松機？要國軍幹什麼？」

柯敲定黨祕書長　蔡壁如不在名單上

更多熱門

相關新聞

兵役延長　軍官預估年底前宣布

兵役延長　軍官預估年底前宣布

兵役延長究竟何時才會正式宣布，各界都很關注。有軍方官員透露，這是既定政策，出現變化的可能性不高，政府應該會在年底前宣布，現階段各部會的協商都很順利。

高虹安60萬交保後首PO　「抱著感恩的心」許一願望

高虹安60萬交保後首PO　「抱著感恩的心」許一願望

立院三讀通過退撫新制　明年7月後新進公務員改確定提撥制

立院三讀通過退撫新制　明年7月後新進公務員改確定提撥制

美參院通過2023年國防授權法案　國防部公開致謝

美參院通過2023年國防授權法案　國防部公開致謝

傳兵役延長卡在賴清德憂影響2024　國防部澄清：並非事實

傳兵役延長卡在賴清德憂影響2024　國防部澄清：並非事實

關鍵字：

國防部立法院蔡明憲

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

國中生跳香蕉碼頭「試水溫」溺斃！

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

梅西想以世界冠軍身分繼續出賽

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面