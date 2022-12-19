蔡明憲喊話蔡英文：役期延長至少1年　純文人當國防部長

▲蔡明憲今天呼籲，應盡速公布義務兵役延長至少1年。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

各界關注政府是否於年底前公布兵役延長政策，國防部前部長蔡明憲19日公開向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、即將擔任民進黨主席的副總統賴清德、國民黨主席朱立倫公開喊話，要求超越選舉利益，站在台灣國家安全的立場，共同支持兵役延長，同時進行訓練內容的改革，除了義務役加薪，也要比照其他民主國家，由純文人擔任國防部長。

蔡明憲今天上午出席「捍衛國安，自己國家自己救：呼請總統／副總統／在野黨領袖們／行政院長／國防部長儘速公佈或表達義務兵役延長至少1年」記者會，包括台灣教授協會、台灣基督長老教會、台灣社等本土社團，以及時代力量立委邱顯智等人與會，高呼「捍衛國安、兵役延長」口號。

蔡明憲會中提出8點聲明表示，國防部長邱國正是一位有為有守的將領，過去數周邱不斷提出希望在12月就公布役期延長，但總統府卻回應各個部會還在協商，有需要那麼久嗎？社會各界呼籲兵役延長已經半年多了，近日媒體報導甚至把副總統賴清德拉進來，指正在協商，可能有不同意見，但是自己認為，為了捍衛台灣的國家安全，兵役延長已經是全民共識。

蔡明憲說，他過去在大學演講時，詢問大學生是否願意挺身抵抗中共強權侵略，超過7成年輕人都舉手表達贊成，根據中研院民調，超過7成民眾認同徵募兵並行制，「我希望蔡英文總統也好，蘇貞昌院長，朱立倫主席，未來的黨主席賴清德，都可以支持兵役延長，要超越個人和政黨利益、意識形態、選舉考量因素」。

蔡明憲會中提出多項主張，第一，台灣執政當局在思考國安政策時，應超越個人、政黨利益及意識形態，或政治選舉的考量，以人民安全福祉的考量為最高原則；第二，為強化台灣自我防衛的能量，應將現行僅服4個月的軍事訓練役，延長至少1年以上，比照鄰近國家南韓、新加坡、越南等國役期在兩年上下，另建議義務役每月薪資提升至新台幣1.8萬元。

蔡明憲指出，第三，現在志願役每月薪資超過3萬元，建議可由勞動部周末隨營授課補習，協助士官兵取得職業證照，充實他們在營或留營的學習能力，及退伍後的就業機會；第四，應調整軍事訓練的內容，包括如何強化軍人認同、提升士氣和榮譽感；第五，政府應積極有效落實《全民國防教育法》，輔導民間團隊協助推動全民國防政策。

蔡明憲說，第六，應仿效美國、英國、德國、法國、日本、澳洲、印度等民主國家，由純文人擔任國防部長，負責總理軍政、軍備、軍令，並由文人部長命令參謀總長負責軍令、指揮軍隊；第七，建議將後備動員署提升為行政院一級單位，肩負全民國防事務的推動；第八，需逐年增加國防預算、特別預算，強化不對稱作戰的戰備，例如短中程飛彈、無人機、中小型潛艦、水雷、飛彈快艇、近海精準機動打擊投射系統，以及資電通訊系統等戰備，台灣另應積極爭取參加多邊或雙邊的亞太聯合跨國軍演與情資交流，協商建構美國、台灣、日本的亞太／台海危機聯合緊急處理平台。

邱顯智會中直言，近期多國訪團拜訪立院都會問，台灣人到底有沒有抗敵的決心？若是維持4個月的軍事訓練役，似乎沒有展現台灣「抗敵」的決心，並呼籲應比照他國，調整訓練內容，例如世界他國已經沒有在訓練刺槍術，但台灣卻仍維持此訓練內容。

國防大學前政戰學院院長、將軍余宗基說，從俄烏戰爭的啟示看到，極權國家侵略民主國家正在血淋淋的發生，中共對台動武的野心不斷強化，必須及早因應，尤其西方國家提醒，2027年中共將具備攻台能力，根據民調，超過7成以上的台灣民眾希望延長役期，政府應該從善如流，加上世界多國支持台灣，不能只要求有難時朋友援助，台灣必須延長役期作為對國際支持台灣的具體回應。

余宗基表示，多數年輕人並不是反對兵役延長，而是服兵役浪費時間、學不到東西，年輕人希望國防部針對未來科技戰爭，進行訓練方式的調整，也必須調整訓練思維，因為兩岸無煙硝的戰爭老早就發生了，盼兵役以彈性、多元、分期的方式進行，並在訓練方面更精實、專業化、特戰化，「唯有平時多流汗，戰時才能夠少流血」。

台灣社社長李川信則說，台灣面臨中國併吞壓力，不得不捍衛自己的國家，他認同兵役延長到1年「很適當」，另希望女性能夠從事相關訓練，除了體能、戰技訓練，對於科技也要有所了解，以便在退役後能夠在社會有所發揮，另外應該取消替代役，讓國防戰力有所發輝。他還說，有些政治人物身體好好的卻沒有當兵，讓年輕人無法接受，當兵是「轉大人」的成年禮，必須使人民對於從事軍職有光榮感。