快訊／「入伍訓練從5周改為8周」　國防部調整志願役訓練課程

記者蘇晏男／台北報導

蔡政府擬在年底前宣布兵役延長，但傳出軍方提出的方案內容，讓層峰不甚滿意。對於部分聲音認為國軍訓練過於保守及傳統，國防部訓次室軍訓處處長劉慎謨今（20日）針對精進的訓練課題進行說明，並指出入伍訓練從5周共230小時，調整為8周共380小時等。而國防部發言人孫立方則說，此為精進後的志願役新制度，明年元旦上路。

▲國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長劉慎謨少將。（圖／記者蘇晏男攝）

國防部20日上午召開例行性記者會，對於近期外界部分聲音認為國軍訓練過於保守及傳統，無法因應未來作戰的需求，國軍未來如何精進？劉慎謨回應，訓練課題上，國軍是考量戰訓需求及參考先進國家作法，以實戰化為核心，包括入伍訓練從5周共230小時，調整為8周共380小時，課程區分上有一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練四大類。

劉慎謨說，課程上新增合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護、求生訓練、戰術行軍等項目；而射擊部分，從原本臥姿86發子彈，調整為立、跪、臥三姿勢，以及行進中的射擊，總共160發。

另在部隊訓練上，劉慎謨指出，依照任務需求、部隊屬性，增加中高級專長、新式武器與裝配操作等，並藉由完全駐地專長訓練、兵科基地聯合演訓，及作戰計畫演練等，來強化官兵執行戰訓任務的作戰職能。

孫立方會後向記者進一步補充，此為精進後的志願役新制度，明年元旦上路，4個月義務役仍是5周。