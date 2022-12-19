幕後／兵役延長因「傳統訓練內容」卡關　擬參考他國增多元訓練菜單

▲國軍金門防衛部，金防部太武操演。（資料照／記者林名揚翻攝）



記者陶本和／台北報導

有關兵役延長的政策，國防部長邱國正日前在立法院稱明年元旦前、今年底應會公布兵役延長事宜；不過，近來傳出軍方提出的方案內容，讓層峰不甚滿意。因此，兵役延長雖勢在必行，但細節部分，目前國安系統與軍方，正就「訓練如何合乎現代國防需要」進行討論與精修。

從今年俄烏戰爭爆發，加上美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共展開圍台軍演，喚起國人對於中共武力犯台可能的憂患意識，進而開始檢討過去將義務役從1年役期，縮短為4個月的兵役制度。

在今年7月份時，美國前國防部長艾斯培（MarkEsper）訪問台灣時，提出「義務役延長1年以上」的建議，引起國內高度討論；而此後，總統府、軍方觸及兵役延長議題，都以「評估中、尚未定案，必須符合不對稱作戰思維」等語來回應，並未設定時間表。

一直到12月初，邱國正赴立法院外交及國防委員會專案報告前，被媒體追問兵役延長議題時，回應會在年底前公告兵役延長事宜，首次對外承諾時間表；不過，此番說法，軍方是依法令規章的通案，推動過程國安系統也都知悉。

但是，經過過去這半年以來的討論，社會對於兵役延長一年，已普遍認為勢在必行，而軍方最近也將方案提報給層峰，就等府院最後拍板。惟最近傳出層峰對於軍方提報的訓練方案內容不甚滿意。

事實上，我國兵役延長確實勢在必行，放眼世界各國的兵役制度，幾乎都比台灣的4個月役期要長，而幾個募兵制國家，近年也都逐步恢復徵兵制。舉例而言，拉脫維亞國防部長在7月時，有感俄烏戰爭，宣布恢復徵兵制；而立陶宛跟瑞典，也都分別在2015年、2018年恢復徵兵，甚至瑞典、挪威的義務役，連女性都要從軍。

至於台灣方面，現在關鍵卡在「兵役延長後的訓練內容」，層峰認為必須合乎現代國防需要，打破過去大陸軍主義思維。事實上，俗稱地表最強的「美軍」，基本訓練只有10周，他們學習操作步槍、機槍、手榴彈、火箭筒等各式基本武器，10週時間美軍認為是合格步槍兵；而瑞士的軍事訓練役也是18周，以此台灣的4個月兵役，如果訓練與課程內容進行調整，也是能滿足基本戰鬥兵的需求。因此，兵役延長的議題，從討論之初，關鍵一直都不在時間長短，而是「訓練內容」。

在這次兵役延長的討論中，在訓練內容部分，其中最常被當例子的項目，當屬「刺槍術」是否保留。有關刺槍術保留問題，軍方認為，刺槍術可練心、練技，不能認為戰事打到島內就放棄，而是要有逆轉戰事、將戰事拖入膠著的決心，地形要點、街道巷弄是我軍最熟悉，優勢其實在我，因此近戰搏鬥技能不可偏廢。

▼國軍金門防衛部，金防部太武操演。（圖／記者林名揚翻攝）



而層峰也認同此一立場，但在訓練內容上，認為近戰訓練還可再強化或新增軍事格鬥、綜合格鬥等多元的訓練方式；此外，也可參考美軍或各國軍隊，一位合格基本步槍兵的訓練菜單，不是只保留傳統的訓練模式，一來未能符合現代國防訓練需求，二來也難說服社會大眾。

在兵役延長的時間部分，多出約8個月時間，關鍵在於如何讓結訓的基本步槍兵，實際到所屬部隊服役，俗稱的「下部隊」。這是讓義務役可以有實際的服役經驗，同時也增加現役部隊一定規模；舉例而言，下部隊的義務役，可以參與基層部隊基本的任務，不論是簡單衛哨或各項演習，能熟悉武裝部隊的運作狀況，這樣未來如果有臨時狀況，這些義務役只需複習，不用重頭來過。

總體而言，有關兵役延長的問題，軍方已將方案提報，最後拍板的確要由府院來宣布，不過關鍵點在，國安系統、軍方就「訓練如何合乎現代國防需要」，進而影響到需訓練時程、兵員增加後的配套措施等，如何再進一步達成共識，相關內容還有待調整與精修。