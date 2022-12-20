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空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地瞬間禿一大片

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali）發生露營地山崩，一則影片在社群網站流傳，只見山體大面積滑坡，連帶公路一起崩落。目前已知24死9失蹤，搜救人員出動地面穿透雷達（GPR）搜索，試圖從一片瘡痍中找出可能遭活埋的人，最新結果探測出，一處農場底下發現了「5個物體」，具體情況尚不清楚。

▲▼馬來西亞露營地山崩，釀24死。（圖／翻攝推特）

▲營地大面積山崩。（圖／翻攝推特）

綜合馬媒報導，馬來西亞測量與圖測局（JUPEM）於19日晚間，在劃分出來的其中2個區域使用GPR，縮小當晚搜索範圍，探測到「爸爸有機農場」底下有5個物體。

由於山崩發生至今進入第5天，截至19日晚間9時尚未發現任何樂觀結果，但搜救人員及犬隻已經相當疲勞，加上為了減少土壤移動，顧及到搜救人員的安全，已減少執行中的人員數量，也不會讓搜救犬參與夜間搜索工作，讓他們有時間喘息，隔日再繼續工作。

▼目前24死，仍有9人失蹤。（圖／路透）

▲▼馬來西亞露營地山崩，釀24死。（圖／路透）

▲▼馬來西亞露營地山崩，釀24死。（圖／路透）

▲▼馬來西亞山崩，搜救犬。（圖／路透社）

雪蘭莪州消防局主任拿督諾阿占因連日指揮搜救行動，19日下午6時因疲勞過度發生輕微中風，被緊急送院治療，目前情況穩定。搜救行動持續進行當中，當局表示仍然希望能尋獲失蹤者及相關物品。

▲▼馬來西亞營地坍方。（圖／路透社）

▲▼搜救人員一邊搜救，一邊擔心山體再次移動。（圖／路透社）

▲▼馬來西亞營地坍方。（圖／路透社）

此次山崩事件共94人受災，當局已陸續救出61人，罹難累計24人，包括成年女性13人、成年男性4人、5名男童和2名女童。24具罹難者身分已經確認，由家屬陸續領回，並分別在不同殯儀館設置靈堂供親朋好友弔唁。

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