不知道自己懷孕！女搭機腹痛跑廁所　「手中突然出現嬰兒」嚇壞

▲女在飛機廁所意外生子。（圖／示意圖／CFP）
記者李振慧／綜合報導
國外一名女乘客不知道自己懷孕，搭乘荷蘭皇家航空(KLM Royal Dutch)從厄瓜多飛往西班牙航班時，突然在廁所中生產，誇張情況把機上所有人員都嚇了一大跳，幸好乘客中剛好有醫護人員，最後成功產下一名男嬰。
事件發生在荷蘭皇家航空KL755航班，女子塔瑪拉(Tamara)7日搭機計畫前往西班牙，途中突然覺得腹痛，結果竟然生下一名男嬰，班機8日中午12時55分在阿姆斯特丹史基浦機場(Schipol Airport)降落，讓她和男嬰能夠立即送醫。
Woman who didn't know she was pregnant gives birth in plane toilet— World focus (@Legitworldinfo) December 13, 2022
New mum Tamara was taken by surprise on the KLM Royal Dutch flight from Guyaquil, Ecuador, to Spain flight from when she went to the bathroom with a stomach ache and ended up giving birth pic.twitter.com/0rZIAPCY1U
醫院發言人表示，「女乘客當時覺得腹痛，所以前去廁所，沒想到經歷2次陣痛後，手中突然出現一名嬰兒，她原本完全不知道自己懷孕，所以也非常驚訝」。
航空公司表示，當時飛機上剛好有2名來自奧地利的醫生和1名護士，非常感謝他們的幫助，讓塔瑪拉能夠順利生產，而為了感謝其中一名乘客全程熱心的幫忙，塔瑪拉後來決定以對方的名字馬克西米里亞諾(Maximiliano)為兒子命名，目前母子均安。
讀者迴響