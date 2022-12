不知道自己懷孕！女搭機腹痛跑廁所　「手中突然出現嬰兒」嚇壞

▲女在飛機廁所意外生子。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

國外一名女乘客不知道自己懷孕,搭乘荷蘭皇家航空(KLM Royal Dutch)從厄瓜多飛往西班牙航班時,突然在廁所中生產,誇張情況把機上所有人員都嚇了一大跳,幸好乘客中剛好有醫護人員,最後成功產下一名男嬰。

事件發生在荷蘭皇家航空KL755航班,女子塔瑪拉(Tamara)7日搭機計畫前往西班牙,途中突然覺得腹痛,結果竟然生下一名男嬰,班機8日中午12時55分在阿姆斯特丹史基浦機場(Schipol Airport)降落,讓她和男嬰能夠立即送醫。

Woman who didn't know she was pregnant gives birth in plane toilet



New mum Tamara was taken by surprise on the KLM Royal Dutch flight from Guyaquil, Ecuador, to Spain flight from when she went to the bathroom with a stomach ache and ended up giving birth pic.twitter.com/0rZIAPCY1U