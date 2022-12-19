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強烈冷氣團＋寒流接棒襲台！全台連凍6天「低溫下探9°C」1天有雨

▲▼入冬最強一波冷空氣南下，北台灣降溫有感，傳統市場內的婆媽紛紛穿上保暖外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲明日清晨低溫仍只有10度，天氣寒冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日各地早晚低溫下探10度，接著冷空氣將接連影響天氣，周三有一波強烈大陸冷氣團南下，周五又有一波寒流南下，且持續影響到下周一，預計中部以北、東北部低溫只有9度左右，北台灣高溫也只有13度，不過天氣較為穩定，整體為乾冷的天氣型態，僅周三北部、東半部有局部雨勢。

氣象局預報員葉致均表示，明日天氣晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部有零星降雨，各地早晚偏冷，台南以北、東北部10到14度，其他地區16到17度，白天高溫則可回升到20度以上，日夜溫差大。

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▲▼未來一周受到寒流、強烈冷氣團影響，天氣寒冷。（圖／氣象局）

▲▼未來一周受到寒流、強烈冷氣團影響，天氣寒冷。（圖／氣象局）

▲▼未來一周受到寒流、強烈冷氣團影響，天氣寒冷。（圖／氣象局）

接著將有一波波冷空氣南下，周三強烈大陸冷氣團南下，當天水氣較多，北部、東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴，周四以後天氣轉乾，各地都是晴到多雲，僅東半部有零星降雨。

周三、四中部以北、東北部低溫10到12度，其他地區14到16度，北台灣高溫16到18度，中南部則仍有20度以上。

周五寒流南下，台北下探10度以下，北台灣高溫只有13到15度，中部、花東不到20度，南部20度出頭。周末清晨中部以北、東北部下探9到10度，其他地區13到15度。

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