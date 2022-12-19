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熊好券之亂！柯文哲3天噴掉8300萬二備金「救命錢」　自認「低估市民」

▲▼台北市長柯文哲、台北市秘書長陳志銘。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、台北市秘書長陳志銘。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於10月底推出「熊好券2.0」，使用期間自10月25日至12月18日0時止，但16日無預警拋出「終極加碼」，使台北市議員們擔憂，加起來比預算還要高，恐讓下一任市長蔣萬安背鍋。柯文哲19日對外說明熊好券2.0發放狀況，市府承認超出8300萬元，將用剩餘1.4億元、被視為「救命錢」的二備金倒貼。

柯文哲19日下午臨時新增「熊好券終極加碼發放和結算說明」記者會，由柯文哲本人與北市府秘書長陳志銘出面說明，10月25日至12月18日使用數量來看，10月25日至11月17日（共24天）用掉121萬6242張，11月18日至12月8日（共21天）用146萬6251張，12月9日至12月15日（共7天）用73萬6523張，但在無預警拋出的人人有獎、終極加碼12月16至18日共3天，竟達到234萬2221張。

▲▼熊好券2.0終極加碼。（圖／記者袁茵攝）

▲熊好券2.0終極加碼。（圖／記者袁茵攝）

陳志銘表示，此次最受歡迎的響購券消費412萬張，第二受歡迎為市集券95萬張，第三為藝文券29萬張，此次6種券共用587萬張，以一張100元來計算，代表北市府用了5.87億元。

陳志銘提及，當時會推「終極加碼」是因議會給予5.19億元預算，因為知道民眾不可能百分之百使用完畢，所以預估執行率為80％，前面超額發出一些，總計發出532萬張；到了後來用到430萬張時，發現還有89萬張可使用，為了讓店家受益，所以推出3天「終極加碼」，並推估使用率是25％，每4人會有1人使用，並反推回可發行352萬份。

陳志銘坦言，若按照原本推估數字，發352萬份下去，大概使用80.25萬張左右，基本上還是在原本預估的89萬張額度中，結果最後3天消費熱度相當高，3天就用掉234萬2221張，總計55天用掉587萬張熊好券2.0，可用預算為504萬張的額度，就差了83萬張額度，也就是8300萬元。

▲▼熊好券「終極加碼」發放和結算說明。（圖／台北市政府提供）

會後，被問及超出的8300萬元是否用二備金支應？柯文哲表示，熊好券隨著使用經驗越多就越熟悉，一開始24天才用121萬張，結果現在3天就用了234萬張，「低估了台北市民的學習能力。」且也學到了一課，長時間促銷活動沒有用，30天期限會認為還早，但3天期限反而讓採買次數增加。

柯文哲強調，預算是夠的，因為二備金還剩下1.4億元，「我當時知道說，不管你們怎麼玩，都不會超過二備金範圍。」而且有時候沒做過就不知道，這次學到了幾課，包括促銷活動時間拉長沒用，時間短促銷效果越大，以及台北市民使用台北通電子支付大幅進步，一方面做到產業振興，一方面進行社會轉型，是雙重目的。

▲▼熊好券「終極加碼」發放和結算說明。（圖／台北市政府提供）

▲▼熊好券「終極加碼」發放和結算說明。（圖／台北市政府提供）

▲▼熊好券「終極加碼」發放和結算說明。（圖／台北市政府提供）

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