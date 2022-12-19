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社會 社會焦點 保障人權

退休鄰居習慣帶「2本現金」　2毒蟲覬覦持槍行搶…卡彈反遭逮

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名男子平時身上都高調地帶著大把鈔票，遭住附近的友人覬覦，趁他外出購物要返家時，教唆另一名友人持手槍尾隨進入公寓大門，下手行搶，過程中遭到男子激烈反抗；警方獲報將嫌犯逮捕，並起獲改造手槍及子彈，隨後傳喚教唆的友人到案，訊後將2人依強盜、槍砲、殺人未遂等罪送辦。

▲▼呂男進門後，林男尾隨持槍行搶，呂男與林男扭打，過程中林男開槍卡彈，警方趕抵壓制林男，查扣改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲呂男進門後，林男（右）尾隨持槍行搶 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，45歲吳姓男子及林男有多起毒品前科，因染毒癮時常入不敷出，由於吳男得知鄰居66歲呂男退休後，生活富裕，購物習慣付現，不喜歡使用信用卡交易，身上時常帶著大量現金，於是教唆林男持槍行搶。

▼呂男與林男扭打，過程中林男開槍卡彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼呂男進門後，林男尾隨持槍行搶，呂男與林男扭打，過程中林男開槍卡彈，警方趕抵壓制林男，查扣改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

18日中午12時許，吳男先調查清楚呂男習慣的步行路線，要林男在中和區新生街呂男住家旁埋伏，見呂男購物後返家進入公寓大門時，尾隨進入下手行搶，卻遭到呂男激烈反抗，雙方從門內打到門外，過程中林男要擊發手槍，卻卡彈故障，旁邊鄰居也上前協助並報警。

▼警方趕抵壓制林男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼呂男進門後，林男尾隨持槍行搶，呂男與林男扭打，過程中林男開槍卡彈，警方趕抵壓制林男，查扣改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方到場時，雙方還在扭打，員警立即壓制逮捕林男，查扣改造手槍及4顆子彈；經調查林男遭教唆行搶，循線再逮捕吳男到案；事後警方調查，當天呂男身上確實帶著20萬現金出門購物，2人也坦承缺錢購毒才謀劃行搶，訊後依強盜、槍砲、殺人未遂等罪嫌移請新北地檢署偵辦。

▼警方查扣改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼呂男進門後，林男尾隨持槍行搶，呂男與林男扭打，過程中林男開槍卡彈，警方趕抵壓制林男，查扣改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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