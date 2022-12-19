英國妹初來台！崩潰差點登出　大喊「從沒碰過」

記者陳俊宏／綜合報導

英國女子Katie分享第一次來台灣旅遊，遇上2018花蓮大地震，她和朋友當場嚇到崩潰、差點「登出」，「我們在英國從沒體驗過地震」；雖這次經驗讓她難以忘懷，但還是決定搬到高雄住。

Katie接受《不要鬧工作室》訪問指出，她2017年在中國工作，當時就一直想來台灣玩，因為有聽過台灣很棒；2018年找了朋友一起來台環島，在來之前完全不了解台灣，但這趟旅程愛上台灣。

▼Katie回憶2018花蓮大地震。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Katie說，她和朋友在花蓮玩得很開心，但2/6深夜花蓮發生規模6.2大地震，立刻被震醒，一開始還以為是朋友搖她的床，兩人在房間內嚇到崩潰；當下青年旅館老闆叫她們快逃，但一排機車倒下擋住出入口，所幸後來順利逃出，發現旅館前面一棟大樓已倒塌。

「我們在英國從沒體驗過地震，我們也不知道該怎麼辦。」Katie回憶餘震持續一整晚，她看著國軍用直升機從倒塌大樓裡救出受困民眾，當時無法得知實際傷亡情況，後來才知道有17人失去寶貴生命，「我當下很害怕，更無法想像被困在瓦礫堆中好幾小時的感受。」

Katie直言，這次經驗確實讓第一次來台的她無法忘懷，但並沒有放棄讓她回來的念頭；其實在那之後幾個月，她又獨自來台觀光，也是那次經驗讓她決定要搬來台灣，「當我決定要搬來台時，疫情讓我兩年多都無法來台，但最終我還是順利來台。」她表示，現在住在高雄，且短時間內也沒打算回家。

▲▼2018花蓮大地震造成「雲門翠堤大樓」倒塌。（圖／資料照／記者張一中攝）

