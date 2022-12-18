英下議院報告支持維持台海現狀　外交部感謝

▲英國國會大廈。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者呂晏慈／台北報導

英國國會下議院外交委員會針對政府「整合性政策評估」提出建議報告，表達支持維持台海現狀。外交部18日表示，對其以具體行動展現對台灣的支持與友誼，表示誠摯歡迎及感謝，英國一貫支持台灣有意義參與國際組織，將持續與理念相近國家強化民主陣營韌性，維護印太和平。

英國國會下議院外交委員會18日發布「檢討我們的策略：更新『整合性政策評估』」（Refreshing our approach? Updating the Integrated Review）報告，對英國政府即將於明年2月更新的「整合性政策評估」提出建言，強調英國僅認知而非接受中國的「一中政策」，並支持維持台海現狀。

外委會的建議報告表示，「整合性政策評估」強調英國要發展與印太區域的關係，而台灣攸關英國在該區域利益的核心，「整合性政策評估」未提及台灣，令人感到意外。該報告並強調，英國政府未能清楚表達其立場係僅「認知到」（acknowledgment）中國的「一中政策」（One China Policy）但未曾接受，而英國支持台灣的政策立場，就是「不應以武力改變現狀」。

外交部表示，英國在去年3月發布的「整合性政策評估」，是冷戰結束後英國最全面的外交與國防政策檢討報告，由於該報告發布後，全球經歷一連串重大地緣政治變化，因此英國政府正在檢討更新該項文件，以確實反映當前英國及全球面臨的各項挑戰。

外交部指出，英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩議員（Alicia Kearns MP）等5位跨黨派外委會議員11月才組團來台訪問，就台海情勢與台英雙邊關係等議題進行考察，以利針對英國政府即將更新的「整合性政策評估」做出建議，英國國會下議院外委會議員離台前表示，親眼見證台灣對抗威權政權，維護印太區域和平及穩定的貢獻，台灣在國際上並不孤單，英國國會將秉持初衷，堅定支持民主夥伴的台灣。

外交部強調，台英關係一向密切友好，英國一貫支持台灣有意義參與國際組織，關切及支持台海維持和平穩定，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主陣營的韌性、支持民主發展並推進多元領域的合作交流，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。