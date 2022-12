男把新婚妻分屍50多塊　警發現「野狗路邊啃屍」找回18塊碎屍

▲警方陸續找到多個屍塊。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度賈坎德邦傳出分屍案,警方在當地各處陸續找到屍塊,發現死者是來自當地部落的22歲女子魯比卡(Rubika Pahadin),而凶手則是她的25歲丈夫安薩里(Dildar Ansari),對方將她殺害後一共分屍50多塊,目前已找到其中18塊。

事件發生在薩希布加恩傑鎮(Sahebganj),警方表示,魯比卡是安薩里的第二任妻子,原本2人一直都只是同居狀態,直到1個月前才結婚,這段婚姻疑似遭到男方家人反對,導致2人發生爭執,魯比卡可能是在16日或17日晚間被殺害。

The woman in the picture is Rabita Pahadin, a tribal girl of 22, who fell in love with Dildar Ansari and became his second wife. He repaid her love by kiIIing her, chopping her body into multiple parts and feeding them to dogs! #KabhiAftabKabhiDildar pic.twitter.com/JZtmtLVwFj