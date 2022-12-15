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中印邊境屢爆衝突！傳共軍慘遭印軍「持木棍打爆」　拍攝時間引爭議

▲▼中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

▲中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

印度、中國邊境本月9日再度爆發軍事衝突，地點位於印度東北部的阿魯納查邦達旺縣，印度指控中國解放軍試圖越過中印實際控制線（LAC），印軍阻攔後雙方爆發「肢體衝突」，中國則聲稱例行巡邏遭到印軍「非法越線攔阻」。不過，最近一段雙方衝突的影片卻被曝光，解放軍慘遭印軍持木棍與金屬棍圍毆。專家認為，該段影片可能不是攝於最近。

根據美媒《CNN》，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）曾於13日表示，中共解放軍9日在阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）試圖越過中印實際控制線，在印軍阻攔後雙方爆發肢體衝突，他指控解放軍試圖「單方面變現狀」，導致雙方士兵受到輕傷。

至於中共西部戰區新聞發言人龍紹華則同樣於13日表示，西部戰區邊防軍隊9日在中印邊境東段東章地區實際控制線執行例行性巡邏時，慘遭印軍「非法越線阻攔」。

▲▼印軍持木棍、金屬棒毆打解放軍。（圖／翻攝自YouTube）

▲印軍持木棍、金屬棒毆打解放軍。（圖／翻攝自YouTube

豈料，一段疑似是中印邊境雙方軍事衝突的影片13日起在印度社群媒體與網路上瘋傳，中印兩國軍隊出現在山區，雖然雙方被鐵絲網隔開，但影片顯示印度軍隊持看起來像木棍、金屬管的武器毆打解放軍，先前一些例子中可以看到印軍投擲磚塊或石頭。

至於聚集在鐵絲網另一邊的解放軍則持長棍、警棍。最終，鐵絲網倒塌，印軍向前推進，促使解放軍跳過一堵短石牆離開該地，印軍雀躍歡呼。

《CNN》無法證實該段影片的真偽，報導指出影片裡的綠色山區，沒有明顯積雪，並未受到冬季降雪影響，代表著該段影片的拍攝時間恐怕不是近期。一名知悉邊境衝突的現役印度軍官聲稱，該段影片拍攝於2021年9月28日，至於地點則是阿魯納查邦的實際控制線。

▼印度國防部長辛格（Rajnath Singh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度國防部長辛格（Rajnath Singh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼西藏精神領袖達賴喇嘛曾於2017年造訪印度東北部阿魯納查邦達旺一座寺廟，當地僧侶一睹風采。（圖／達志影像／美聯社）

▲西藏精神領袖達賴喇嘛曾於2017年造訪印度東北部阿魯納查邦達旺一座寺廟，當地僧侶一睹風采。（圖／達志影像／美聯社）

印度國防部長辛格表示，其實9日邊境衝突所爆發的地點，阿魯納查邦達旺縣非常重要，因為達旺是一座藏傳佛教的小鎮，這裡有一座備受尊敬的寺廟，在西藏內部政治中發揮著核心作用，且該座小鎮本身對於中國處理西藏事務具有重要戰略意義。

從地圖上來看，達旺地區位於中國、印度、不丹3國邊境，中華人民共和國聲稱其在行政區劃上屬於西藏自治區山南市錯那縣。

辛格也透露，其實自從中印邊境旅次爆發軍事衝突後，印度民眾認為總理莫迪所領導的印度政府並未對中國採取更強硬的立場，因此始終抱持不滿，而13日在印度社群網路瘋傳的該段影像顯示出印度軍方堅定的回應，反映出印度民眾和政治反對派的「民族主義」。

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