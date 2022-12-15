26歲辣媽網上當女優拍片　SM綑綁性虐被「掌鏡前男友」爆頭分屍

▲辣媽在網路上當女優拍片。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

義大利26歲辣媽卡蘿爾(Carol Maltesi)在網路上開設OnlyFans帳號拍色片賺錢，然而她與前男友戴維德(Davide Fontana)一起拍攝SM內容，雙手被反綁在背後、嘴巴纏著膠帶時，居然被戴維德用槌子爆頭殺死，後來分屍丟棄。

43歲男子戴維德被控今年1月11日拍片時，殺死前女友卡蘿爾，本案近來開庭，他在法庭上坦承，原本他拿著槌子只是在卡蘿爾的大腿上敲了幾下，後來又輕敲對方肚子，然後就突然往對方頭部敲下去。

戴維德表示，由於卡蘿爾當時戴著頭套，所以看不到對方的臉，他爽打一陣後把頭套拿掉才發現弄出人命，「她看起來已經死了，可是腿仍在動，所以我去拿了日本武士刀幫忙解決她的痛苦」，後來花了3天時間分屍。

▲前男友坦承殺人，並花了3天時間分屍。（圖／翻攝自Twitter）

戴維德把卡蘿爾的屍體隨意丟棄在博爾諾(Borno)各處，後來積雪漸漸融化，她的屍塊才終於被路人發現。死者卡蘿爾是一名單親媽媽，幾年前曾與戴維德短暫交往，雖然現在另外有男友，但仍會和戴維德一起拍成人片賺錢。

戴維德聲稱他不是預謀殺人，並願意用一切去換回卡蘿爾的生命，不過檢察官認為，戴維德拍片時將卡蘿爾綑綁，用膠帶封嘴，戴上頭套，一切都是為了更容易殺人，而且事後還使用死者手機假裝人還活著。案件仍在審判中，戴維德若是謀殺罪成，將面臨終身監禁。