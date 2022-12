路邊水井傳噁心腐臭　20歲男怒殺酒鬼老爸「分屍32塊」丟棄

▲男殺害父親後分屍。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度卡納塔卡邦發生駭人分屍案,20歲男子維塔拉(Vithala Kulali)與53歲父親庫拉利(Parashuram Kulali)發生爭執,竟然用鐵棒把父親殺死後,再分屍成32塊,後來將屍塊丟到一處井裡面。

事件發生在巴加爾科特縣(Bagalkot)穆多爾(Mudhol)附近城鎮Mantur,有民眾13日聞到一口井中傳出可怕惡臭報案,警方後來用推土機從井內挖出多個屍塊,驗屍後確認死者是53歲男子庫拉利。

