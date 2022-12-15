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公司交換禮物抽到2張刮刮樂　女一刮「爽中537萬元」同事全暴動

▲▼彩券,刮刮樂,樂透,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲女從公司交換禮物獲得的刮刮樂，竟然中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州女子蘿莉(Lori Janes)參加公司交換禮物活動時，沒獲得最想要的禮物，只拿到刮刮樂，不抱期待的她當下立即刮開，沒想到中美元17.5萬元大獎（約台幣537萬元），立刻成為全公司最羨慕的對象。

來自路易斯威爾市(Louisville)的女子蘿莉，13日參加公司交換禮物活動時，發現最想要的美元25元禮物卡（約台幣768元）被其他人抽走，讓她十分失望，結果自己居然抽到刮刮樂。

蘿莉表示，當時所有同事都叫她立刻刮開，結果第一張彩券刮中美元50元（約台幣1,536元），沒想到繼續刮第二張彩券時，發現所有位置全中，竟然贏得美元17.5萬元大獎。

蘿莉表示，「每個人當時都瘋了，還有很多人和我借彩券再次檢查，只為了確定這是真的」，後來她打電話給丈夫和孩子們分享這個喜訊，計畫把獎金用來付孩子們的學貸和買車。

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