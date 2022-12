公司交換禮物抽到2張刮刮樂　女一刮「爽中537萬元」同事全暴動

▲女從公司交換禮物獲得的刮刮樂,竟然中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州女子蘿莉(Lori Janes)參加公司交換禮物活動時,沒獲得最想要的禮物,只拿到刮刮樂,不抱期待的她當下立即刮開,沒想到中美元17.5萬元大獎(約台幣537萬元),立刻成為全公司最羨慕的對象。

來自路易斯威爾市(Louisville)的女子蘿莉,13日參加公司交換禮物活動時,發現最想要的美元25元禮物卡(約台幣768元)被其他人抽走,讓她十分失望,結果自己居然抽到刮刮樂。

