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社會 社會焦點 保障人權

男見警躲進大樓有貓膩　「腰部好大一包」搜出槍毒

記者張君豪／台北報導

18日凌晨4時許，台北市中山警分局警員在轄區林森北路巷弄巡邏，現場發現一男子駕車違規紅線停車，警方正要上前規勸，卻發現男子快步下車打算躲入路旁大樓，形跡可疑，警員驚覺有異上前攔查，當場查獲改造手槍一把、二級毒品2包，並將陳姓犯嫌帶回偵訊調查。

▲陳男紅線違停遭警詢問，警員在他身上搜出槍彈毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男紅線違停遭警詢問，警員在他身上搜出槍彈毒品。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

中山警方表示：長春路派出所警員許洲銓、陳偉誌18日凌晨巡邏，巡經林森北路399巷內，發現一男子駕駛車輛違規停放於巷內紅線上，該男見警巡邏即下車，快步欲躲藏到鄰近大樓內，警員認為他形跡可疑，加上該大樓周邊出入複雜、有多次遭警查獲毒品案件，快步上前攔查該名男子。

▲陳男紅線違停遭警詢問，警員在他身上搜出槍彈毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

盤查過程中，警方查得陳姓駕駛曾有毒品、槍砲前科素行，與陳男對談時，發現他神情緊張、身體頻頻向後靠住大樓一樓櫃台，感覺要隱藏特定事物，因此提升戒備。

▲陳男紅線違停遭警詢問，警員在他身上搜出槍彈毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

警員朝陳男背後目視，結果發現他腰際「鼓起一大包」疑似有槍形突起，警方立刻亮槍戒備，喝斥他配合搜索，陳男無奈，當場坦承攜槍外出，警方當場查扣改造手槍1把、子彈4發，並在他身上搜出安非他命共2包。

警方將陳男逮捕調查，陳嫌坦承身上槍毒都是自己持有，警訊後依觸犯槍刀管制條例、毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，並將循線追查槍枝、毒品來源。

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