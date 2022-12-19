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社會 社會焦點 保障人權

「德東飆車王」奪命辯：路人來撞我　檢當庭訓斥！他袋套頭狂跑

記者黃宥寧／台北報導

北市天母號稱「德東飆車王」簡祥宇，今年3月高速行經士東路與跟芝玉路2段口，撞飛2名女高中生及66歲謝姓婦人，釀1死2傷。今（19日）士院開庭，簡男將錯推給死、傷者並指是「3名路人突走出來煞車不及，自己也感到驚嚇」當庭大翻供，一旁家屬聽見這番辯詞泣不成聲，公訴檢察官更痛批「你沒資格開車」。

▲▼德東飆車王簡祥宇 。（合成圖／記者黃宥寧攝）

▲士林區天母號稱「德東飆車王」簡祥宇，高速撞飛2名高中生及謝姓婦人釀1死2傷，開庭將錯推給3名行人。（合成圖／記者黃宥寧攝）

39歲簡男今開庭，語氣不情願僅認過失，並稱案發時斑馬線沒行人，3名行人是突然走出來，前面2名女高中生是一起走出來，謝婦是跟著學生小跑步出來，所以在通行肇事路口前3秒都沒有看到斑馬線上有行人，下秒車輛通過停止線時，行人就出現在車輛正前方，並強調「我自己感到驚嚇，行人怎麼會出來」才煞車不及才撞上。

簡緊接著解釋，一開始經過法院時都在內側車道，是因為看到外側車道有一台腳踏車才切換車道到內側車道，後來就發生車禍，簡男的說法讓公訴檢察官當庭痛批「你沒資格開車！觀念都不對」，並向旁聽席家屬承諾會求處重刑，簡男見檢座反應，無辜反問「我不知我沒注意到什麼」並接著說，一直以來都會禮讓行人，案發時速是43至45公里，已減速到限速範圍，並稱自己問過專業「人在夜間的反應時間要2至2.5秒」自己根本來不及煞車。

法官問簡男「看影片你速度這麼快，連旁邊腳踏車看了都危險」，接著問「你還有在開車嗎？我們也時常在走這條路」懇求簡男先別開車，簡男急回，「我案發後沒開過車，回想案發就搥心肝。」

▼39歲簡祥宇駕駛車輛高速衝撞3人，釀1死2傷慘劇。（資料圖／記者黃彥傑攝）

▲▼北市士林區發生一起嚴重車禍，一輛自小客車高速衝撞行人。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

簡男辯護人辯護意旨說，被告沒有故意看到行人不停，故沒違反未禮讓行人的注意義務；公訴檢察官則稱，簡行車紀錄器時速達100公里，事證明確。

法官問是否有證據想調查，簡男立刻說有「我可以放自己行車紀錄器嗎，我承認我有過失我沒超速」，一旁律師不斷制止簡不要說話，死者家屬聽見簡男不斷推卸，忍不住悲傷情緒，不斷哭泣，公訴檢察官也忍不住安慰說，「下次不想來沒關係，連我都好難過，真的聽不下去。」

廖、吳女高中生家屬聽到簡的甩鍋辯詞，忍不住說「難道我的小孩從天而降嗎？鑑定報告昭然若揭」上次簡輕易認罪，這次又否認，對車禍輕描淡寫，認為簡男應負起責任，給大家一個解脫，望法院從重量刑。

痛失母親朱小姐忍悲傷情緒說，「34年來就母親一個家人相依為命，媽媽血液一直往外吐，連急診室醫生都不忍讓我看傷勢，並向我說『這就是完全沒煞車的傷勢，是我絕對不會原諒』」當天更抱著1歲大女兒在停屍間陪媽媽，椎心對簡喊話「請你好好檢討，不要找藉口」，並強調每次會來也是因為這是最後能為母親做的事。

▼簡祥宇高速奪命不認罪，庭後以袋子套頭逃避媒體拍攝。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

朱小姐告代孫瑞蓮律師說，簡男上次調解僅給2萬慰問金，之後未接觸，只願賠死者100萬、傷者60萬、80萬，且被告在天母東路有全家店面，價值3500多萬，月租金20萬，家族則有8間房地產，可見沒悔過及賠償的心，且朱小姐與母相依為命，痛失唯一家人傷痛，比起有兄弟姊妹手足來得更加痛苦；簡辯護人解釋，之前連絡過傷者、死者，連同保險賠償願給傷者120萬、160萬，300萬。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲簡祥宇庭後為想逃避大批媒體拍攝，一度想攔路邊計程車落跑，慘遭拒絕。（圖／記者黃宥寧攝）

公訴檢察官則嘆口氣說，「就和解嘛！生命無償」；法官最後諭知準備程序終結，審理期另訂。

庭後，簡男面對大批媒體拔腿就跑，更直接將手上白色袋子套住自己臉部逃避拍攝，不斷強調「交通安全人人有責，自己從來沒發生過車禍，當天沒有超速」，事後更想攔路邊計程車落跑，慘遭運將大哥以「沒有營業」拒絕。

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