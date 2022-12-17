愛的破將「碎成條狀物」死因曝！遠飄17km飛越小港機場恐罰150萬

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區時代大道今（17）日下午舉辦睽違兩年的「2022OPEN!大氣球遊行」，今年共有17顆超人氣大氣球，超過30組千人遊行團隊登場。不過，現場爆出突發狀況，整隻OPEN將直接噴飛到高空，讓不少網友看到笑壞，對此，高雄市政府也緊急發出協尋通知，而現在open將的「遺體」找到破成條狀物，主辦單位說：「因為溫差關係，球皮爆開」。

▲疑似open將的殘骸發現了 。（圖／翻攝臉書《高雄點》）

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主辦單位還原當時狀況，傍晚5點40分許，大氣球遊行結束，工作人員正在準備大氣球夜間展示的活動，大氣球本來綁好了，瞬間一陣大風把繩子吹斷，OPEN將大氣球就當場往天空飛走，工作人員想抓也措手不及。

直到晚間終於有民眾發現疑似open將的「屍體」，出現在大寮區華中南路與潮寮路口，網路粉專《高雄點》po出照片，主辦方人員立刻前往確認。

經過主辦單位的「驗屍」，發現open將碎成條狀，主要是因為裡頭灌滿了純氦氣，「溫差關係，球皮自然爆開」，所以應該是自然掉落的，不過從夢時代飛到大寮之間的距離約為17公里，途中經過了小港機場，民眾質疑是否有觸犯「交通部民用航空局對機場四周禁止施放有礙飛航安全物體實施要點」或是違反民用航空法第34條第2項規定，在機場四周之一定距離範圍內施放有礙飛航安全物體者，處30萬元以上150萬元以下罰鍰，將由小港機場航站來進一步調查認定。