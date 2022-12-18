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社會 社會焦點 保障人權

新莊三寶家長接小孩　開上人行道倒車險撞學童！路人火大開轟

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區日前一部小客車疑是自私的家長要接小朋友下課，違規停車在思賢國小校門口人行道上，嚴重影響行人通行，也堵住了放學小朋友的動線，引發其他家長不滿，有人報警、有人拿手機錄影違規，突然間小客車倒車要離開，還差點撞上一名女童，警方獲報到場時，小客車已經離開，但仍會追究違規事實，依道交法最高罰1800元。

▲▼新莊小客車違規停人行道及思賢國小校門口，倒車時差點撞上女學童 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲新莊小客車違規停人行道及思賢國小校門口，倒車時差點撞上女學童 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

12日下午5時許，正值小朋友放學時間，一部銀色小客車疑要接學童放學，違規停在新莊區思賢國小校門口人行道，阻礙行人通過，更影響學童放學出校門的動線，引發在場要接小朋友放學的家長不滿，紛紛拿起手機錄影，還有人直接打電話報警。

▼新莊小客車違規停人行道及思賢國小校門口 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲▼新莊小客車違規停人行道及思賢國小校門口，倒車時差點撞上女學童 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

沒多久，小客車突然倒車要離開，還差點撞上一名女學童，現場一名家長立即大聲喝斥「後面有人啦！看一下好不好」，隨即傳來小孩哭聲，疑似是該家長手中抱有小孩，因聲音太大嚇到小孩，但小客車駕駛也沒理會，直接離開現場。

警方獲報到場，由於違規車輛已經離開，經檢視影片將對小客車依違反道路交通安全處罰條例第45條1項6款「駕車行駛人行道」，將處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。

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