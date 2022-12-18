德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

記者翁伊森／嘉義報導

異國婚姻讓人嚮往，不同國度的的兩個人因緣份相識相惜，進而談及婚嫁步入禮堂，嫁娶金髮藍眼的夫婿或是太太確實讓黃皮膚的華人世界聚焦羨慕眼神。來自故鄉嘉義的音樂療育師張惜音與德國夫婿Ivo18日就在眾人的祝福下圓滿完婚。

▲ 聲音療育師張惜音和德國夫婿Ivo 。（圖／記者翁伊森攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

來自德國的Ivo出生及生長於萊比錫，在藝術上相當有熱情的他，大學時期開始擔任不同樂團的鼓手，近年則是成為畫家，將電玩的元素與靈性藝術結合，發展出獨特的藝術表達方式。他畢業於印刷產業科系，之後自行創業，成為平面設計的自由工作者，擁有10名員工的資訊設計工作室Ungestalt，客戶主要來自政府、文化產業、教育和休閒產業，提供的服務項目包含品牌諮詢、展覽設計、行銷等。https://www.ungestalt.de/en/work

也由於Ivo對於亞洲很有興趣，從2005年開始旅行至東亞與南亞各國，直到2016年第一次踏上台灣的土地，因為台灣的文化而愛上了這個地方，使原本預計兩週的旅行變成了兩個月。之後他又拜訪台灣了幾次，並在2019年的拜訪時遇到了惜音。

對於被問到對雙方的第一印象及台灣與德國的差異，Ivo透露剛認識的太太是個很平靜、隨時都很開心的女孩，張惜音則覺得自己夫婿是很自由、不受拘束的。對於Ivo眼中台灣與德國的差異，他說，德國作息較平凡，生活平淡，人們總是上教堂，相較於台灣較社交化且熱鬧的環境，充滿了新鮮及刺激。

張惜音就讀嘉義國中音樂班主修聲樂 、 嘉義女中語資班 、政大新聞系 、 英國金匠學院國際媒體與跨國傳播研究所

，畢業後於知名公司任反洗錢調查專員，但因為簽證到期，離開英國後，在台灣的旅遊電商擔任部落格英文編輯及參加如歌樂團的演出，認識夫婿Ivo，並在他的鼓勵之下重新拾回對音樂的熱情。

張惜音隨後搬到德國，藉著音樂創作，自我探索以及修復自己與自己創造力的過程，認識了聲音療癒的領域，再經過一年半英國聲音療癒學院的訓練，成為合格的聲音療癒師，透過多種源自不同文化的樂器以及人的聲音幫助人邁向身心靈的平衡。