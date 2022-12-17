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錯愕！彭振聲市政交接放鴿子　秦慧珠怒：柯市府進入擺爛時間

▲▼柯文哲市政總質詢 游淑慧 秦慧珠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市準市長蔣萬安昨日下午派出市政交接團隊，與柯市府進行相關交接會議。不過負責敲定時間與統籌的副市長彭振聲卻請假未出席，甚至被爆料連下周一的交接會議也請假，被認為是給蔣團隊「穿小鞋」。對此，台北市議會國民黨團書記長、議員秦慧珠今（17）日批，柯市府不但進入「垃圾時間」，更是「擺爛時間」，「真是史上最爛的看守市政府！」

台北市長柯文哲指派彭振聲擔任交接小組召集人，蔣萬安則交由競選總幹事林奕華負責，李四川昨與林奕華赴市政府交接，彭振聲卻缺席，據了解，彭振聲事先口頭告知林奕華「有事要回高雄」，下周一的交接行程也已請假，連市府秘書長陳志銘昨也缺席。

秦慧珠直言，柯文哲領導的市府不但進入垃圾時間，更是擺爛時間，市長頻繁出國消化預算，做沒必要、但可為參選總統暖身的國外考察，連國內的市政交接也無人負責，副市長休假優先，將交接業務棄之不顧，柯市府真是傲慢鬆散、只擺爛的烏合之眾。

秦慧珠指出，蔣萬安團隊跟柯市府進行府級的交接對接，結果僅有的一位副市長彭振聲請假回高雄住家，秘書長也請假，只剩兩個副秘書長出面跟蔣團隊進行「府級」交接，這種傲慢輕視、不在乎的態度，非常惡質。

秦慧珠質疑，蔣團隊來的人是已發布人事的副市長李四川，與尚未發布的副市長可能人選林奕華，副秘書長有權力完成這樣的對口交接嗎？這種不對等的交接對談，合乎體制嗎？柯市府這種上面長官甩手擺爛，叫下面部屬扛責任的態度，「真是令人嘆為觀止！」

秦慧珠強調，彭副市長下周一也請假，預定下周一的交接還是不出席，有什麼理由從周五到下周一都請假回高雄住家，無非是趁著還在職，把有薪假趕快休完，公務員休假是他的權利，但怎能以私害公，只顧休假不管市政交接，甩手擺爛，真是史上最爛的看守市政府。

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