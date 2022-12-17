做工行善志工修屋不畏寒流雨勢 為弱勢老婦打造安全的家

▲台南市勞工局與做工行善團不畏寒冷，本周假日馬不停蹄進行修繕，希望趕在明年農曆年前完工，讓弱勢家庭過個好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

寒流來襲，台南市勞工局與做工行善團不畏寒冷，攜手一同為落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念而努力，做工行善團利用本周假日馬不停蹄進行修繕，希望趕在明年農曆年前完工，讓弱勢家庭過個好年。

大台南總工會陳美靜副理事長及社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長帶來餐點至將軍修繕案家，慰問辛苦的志工，並關懷周老婦人。另陳昆和議員服務處也準備豐盛的午餐慰勞志工。

在寒風冷冽及下雨中一群熱心的志工來到將軍區鯤溟里，協助一名行動不便的周老婦人，案主因中風行動不便僅領有微薄的津貼維生，與中度智能障礙的兒子同住，家庭經濟狀況不佳。目前所居住的房子屋齡老舊，房子多處崩塌，屋頂已老舊破損漏水嚴重。「做工行善團」修繕團隊在評估後，12月初陸續由泥水志工進行拆除，金屬志工鋼骨安裝施工，電氣志工接續進行配置水電管路及埋設浴廁化糞池。17日由泥水志工再度到案家服務，進行屋內地坪打底和牆壁粉刷施工。

王鑫基局長感謝做工行善團志工願意奉獻自己專業及時間，志工們彼此接棒不辭辛勞的精神，繼續不斷的幫助弱勢家庭房屋修繕，未見夥伴們停歇之腳步，今日也有謝孟峰及林宜靜夫妻檔與許文科及許順評父子檔一起來當志工，為弱勢、職災勞工打造一個可以遮風避雨穩固安全的家，完成一件件暖心的房屋修繕任務。

18日木工志工也將至官田區二手家具倉庫整修家具，以便日後送給弱勢修繕家庭。市長黃偉哲更加肯定及感謝「做工行善團」的夥伴們長期投入公益，暖心的舉動帶給社會滿滿的正能量，讓善的種子散發到需要的地方，共創溫暖有人情的「希望家園」。