羅致政、王美惠陪李俊俋車掃　大批黃敏惠政策執行力不足

▲▼ 羅致政、王美惠相挺李俊俋。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長候選人李俊俋和太太陳佳慧，17日上午在民進黨立院黨團幹事長羅致政，以及在地立委王美惠的陪同下，分為兩組進行嘉義市全市車隊掃街。李俊俋表示，雖然外面下雨還有寒流，依然要風雨無阻，利用最後時刻掃街衝刺，拜託嘉義市民踴躍投票。

李俊俋表示，這段時間自己已經走遍84個里，利用掃街、廟口開講來拉近和民眾的距離，也讓民眾了解政見，就是找回民進黨的初心，所以今天最後一天，也特別選擇從北香湖公園走到競選總部，希望和大家走最後一哩路，需要大家共同改變嘉義，「因為傳統的中央噴水池的民主之夜，已經被取消了，所以利用這樣的方式，請市民朋友陪我走這一段路，我們自己來創造嘉義市的民主光榮」。

羅致政則表示，今天除了是代表自己，也代表民進黨立院黨團來替俊俋加油。他直言，民進黨一定要盡快地能夠再起，而關鍵就是嘉義市這場延長賽，所以同仁都全力來支援。他強調，中央補助給嘉義市的預算很多，但執行力出現很大的問題，讓預算又回到了中央，「所以我們願意幫助嘉義市，但嘉義市長必須扛起責任，如果黃敏惠沒辦法扛起責任，甚至不願意落實政策，那就請市民一起來投票，支持李俊俋」。

王美惠表示，明天就是投票日，雖然會很冷，但請大家穿暖一點，也拜託外出工作的子女，回來投給李俊俋，牽成李俊俋給民進黨鼓勵，「我們兩個一定會把嘉義市打造得更好、生活更好、發展更好」。

而在黃敏惠質疑選前開支票，選後跳票的部分。李俊俋則表示，在選舉過程中，每項政策都講得非常清楚，反觀黃敏惠提到肉品市場改建的問題，推給中央沒補助，結果卻是黃市府執行不力要退回，所以不必口水。「現在嘉義市的問題就是執行力不佳，包含前瞻預算計畫63%是全國倒數第二名，包括危險教室，這個是37%，這是全國最後一名，公共建設只有41%，歷史新低，這些都是執行力的問題，如果黃敏惠市長不做，就換李俊俋來做」。

另外在黃敏惠面對施政質疑時，從來沒有正面回覆，是否代表黃敏惠有其他想法。李俊俋表示，這些質疑都是有依據、數據，但黃市長都交給市府主管回答，而且回答也前後不一致，就像韓總機一樣，他強調，「市政問題不可迴避，應該面對、解決，這個才是市民最需要的」。