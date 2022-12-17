小三通復航有譜？　 蘇貞昌：已交代做好「金馬地區」防疫準備

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）



實習記者李密／台北報導

隨著防疫鬆綁、國境解封，小三通是否恢復成為各界關注焦點。國安會秘書長顧立雄15日表示，陸委會已積極評估，不久後會有答案，更表明「絕對不會拖過春節」。對此，行政院長蘇貞昌17日回應，在院會已裁示要幫助國人同胞回台團聚，也交代要做好防堵疫情及相關醫療藥物的準備，「尤其是金馬地區」。





▲外界關注小三通復航。（資料照／記者蔡紹堅攝）



關於小三通是否復航，日前顧立雄在立法院表示，小三通客運復航絕對不會拖過春節。對此，蘇貞昌今天上午受訪時表示，過年親人團聚是國人最重要的節慶，在院會裡已裁示交代要幫助金馬的鄉親，以及在中國工作生活的國人同胞，能夠藉由比較方便的方式回來團聚，目前就各方面也都已交代，要先做好相關防堵疫情、醫療藥物的準備等等，尤其是對於金馬地區。

另外，媒體提問美國近日正監測中國大陸可能發現新變種，有學者稱疫情大爆發對病毒有不可預測的影響，台灣是否有與美國等夥伴合作監測對岸疫情？對此，蘇貞昌回應，對於中國疫情方面蓋牌，不讓外界知道確實的情況，各國都很緊張。當初武漢肺炎疫情爆發，如果能早一點讓國際知道，就不會後來變得那麼嚴重。

蘇貞昌表示，目前正緊盯情況，希望國人同胞都能夠珍惜這近3年來，因為大家團結合作、戒慎恐懼，才能走過病毒肆虐，保護國人健康跟國家安全與社會安定。