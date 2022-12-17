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跨海關切！柯文哲曝Line傳「2字」給高虹安　「別給她製造壓力」

記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安深陷立委助理費案，16日檢方複訊後，諭令高虹安以60萬元交保候傳。傳出民眾黨主席柯文哲出訪新加坡時，跨海掌握相關進度，對此，柯文哲17日回應，團隊有告知相關訊息，「發個line是有啦，跟她說加油。」至於高虹安是否有報告相關事宜？柯文哲僅回應，「要報告也是...再講啦！」

▲台北市長柯文哲出席世壯運組織委員會會議，結束聯訪後伸懶腰。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲17日出席興國公園全齡幸福成果發表，對於日前傳出跨海關注高虹安案相關進度，柯文哲表示，團隊還是會告知相關消息，現在社群媒體很發達，出訪新加坡的時候都有關注。

至於是否曾經致電關心高虹安？柯文哲表示，關心是一定會，但不想這個時候給她製造壓力，「發個line是有啦，跟她說加油。」至於高虹安是否有報告相關事宜？柯文哲僅回應，「要報告也是...再講啦！」

會不會憂心高虹安事件衝擊2024選情？柯文哲表示，衝擊是另外一回事，還是一樣，做什麼事情中庸、正道、符合比例原則，民進黨應該思考為什麼北台灣選到全軍覆沒，就是選舉過程打過頭，沒有比例原則，打到老百姓會想這在幹什麼？到現在為止動作太大了。

對於外界指這是司法迫害，柯文哲表示，自己不太願意批評司法，希望司法是國家最後一道防線，可以被人民信任，到現在為止沒有達到這個標準。

柯文哲表示，這件事情到現在為止，真的違反一般老百姓常識，「老實講我到現在都不知道發生什麼事，這是在幹什麼，看不懂。」

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