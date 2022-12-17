培育務農新生代！花蓮縣府與青農代表交流　帶領參訪智慧農場

▲花蓮縣政府辦理今年第2次青農代表聯繫會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於16日辦理今年第2次青農代表聯繫會，邀請花蓮縣各鄉鎮的青農一同參與，上午前往興瑞有機農場參訪智慧灌溉設施，中午品嚐在地文旦風味餐後，下午邀請業者講授植保機操作及阿龜微氣候智能設施課程，最後進行綜合座談。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府非常關心青農返鄉發展狀況，建立縣府與青農的溝通平台，瞭解青農所面臨到的問題，並提供解決方案，是縣府重要工作，另外，也期待智慧農業的導入，能提升青農的經營效率，帶來更多的收益。

▲▼講解智能灌溉設施並實際操作系統。

此次智農觀摩行程第1站，在瑞穗鄉的興瑞有機農場，為花蓮縣智慧農業示範場域之一，由青農游振葦講解智能灌溉設施並實際操作系統，透過智慧化設施生產及管理技術，使作物在土壤檢測、水肥管理、資材防治等方面能夠精準使用，農業智慧化使農民經營效率提高、人力需求降低且農產品質更佳，展現如何以科技翻轉傳統農業。現場青農們交流十分熱絡，許多青農大方分享自己的看法及經驗，讓來自各區的青農收穫滿滿。

午餐時間來到木日光文旦驛站，品嚐在地柚香風味餐，現場準備多道美食料理提供青農們品嚐，老闆以新鮮現採野菜，加上自家的文旦柚製成柚香料理，以及純天然的柚子冰棒，青農品嚐後，對於產業1級生產、2級加工，到3級的行銷休閒，有進一步體認。

▲實際操作植保機，說明以植保無人機施用肥料或防治資材，使用效率是傳統人工的4倍。

下午邀請業者實際操作植保機，說明以植保無人機施用肥料或防治資材，使用效率是傳統人工的4倍，另外，現場也請到阿龜微氣候，說明裝設智能設施，透過大數據蒐集，自動化灌溉設施可達省工、節能的功效。

▲邀請業者講授植保機操作及阿龜微氣候智能設施課程。

農業處長陳淑雯說明，花蓮縣政府近年和農友合作，在農作場域已建置水稻、蔬菜、咖啡、文旦等4處智慧農業示範場域，同時向下扎根，在花崗國中、宜昌國中、東竹國小及花蓮縣水產培育所規劃4處智慧農業教育場域，為花蓮農友、學子提供AIoT智慧農業的優良學習空間，期為花蓮農產業發展，奠定科技經營的基礎。

陳淑雯強調，每年的青農聯繫會，青農們可相互交流、分享經營成果，經由政府與青農間溝通平台之建立，導入智慧農業，讓青農返鄉發展注入動能。