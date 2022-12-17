　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

培育務農新生代！花蓮縣府與青農代表交流　帶領參訪智慧農場

▲花蓮縣政府辦理今年第2次青農代表聯繫會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府辦理今年第2次青農代表聯繫會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於16日辦理今年第2次青農代表聯繫會，邀請花蓮縣各鄉鎮的青農一同參與，上午前往興瑞有機農場參訪智慧灌溉設施，中午品嚐在地文旦風味餐後，下午邀請業者講授植保機操作及阿龜微氣候智能設施課程，最後進行綜合座談。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府非常關心青農返鄉發展狀況，建立縣府與青農的溝通平台，瞭解青農所面臨到的問題，並提供解決方案，是縣府重要工作，另外，也期待智慧農業的導入，能提升青農的經營效率，帶來更多的收益。

▲花蓮縣政府辦理今年第2次青農代表聯繫會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼講解智能灌溉設施並實際操作系統。

此次智農觀摩行程第1站，在瑞穗鄉的興瑞有機農場，為花蓮縣智慧農業示範場域之一，由青農游振葦講解智能灌溉設施並實際操作系統，透過智慧化設施生產及管理技術，使作物在土壤檢測、水肥管理、資材防治等方面能夠精準使用，農業智慧化使農民經營效率提高、人力需求降低且農產品質更佳，展現如何以科技翻轉傳統農業。現場青農們交流十分熱絡，許多青農大方分享自己的看法及經驗，讓來自各區的青農收穫滿滿。

▲花蓮縣政府辦理今年第2次青農代表聯繫會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

午餐時間來到木日光文旦驛站，品嚐在地柚香風味餐，現場準備多道美食料理提供青農們品嚐，老闆以新鮮現採野菜，加上自家的文旦柚製成柚香料理，以及純天然的柚子冰棒，青農品嚐後，對於產業1級生產、2級加工，到3級的行銷休閒，有進一步體認。

▲花蓮縣政府辦理今年第2次青農代表聯繫會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

實際操作植保機，說明以植保無人機施用肥料或防治資材，使用效率是傳統人工的4倍。

下午邀請業者實際操作植保機，說明以植保無人機施用肥料或防治資材，使用效率是傳統人工的4倍，另外，現場也請到阿龜微氣候，說明裝設智能設施，透過大數據蒐集，自動化灌溉設施可達省工、節能的功效。

▲花蓮縣政府辦理今年第2次青農代表聯繫會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

邀請業者講授植保機操作及阿龜微氣候智能設施課程。

農業處長陳淑雯說明，花蓮縣政府近年和農友合作，在農作場域已建置水稻、蔬菜、咖啡、文旦等4處智慧農業示範場域，同時向下扎根，在花崗國中、宜昌國中、東竹國小及花蓮縣水產培育所規劃4處智慧農業教育場域，為花蓮農友、學子提供AIoT智慧農業的優良學習空間，期為花蓮農產業發展，奠定科技經營的基礎。

陳淑雯強調，每年的青農聯繫會，青農們可相互交流、分享經營成果，經由政府與青農間溝通平台之建立，導入智慧農業，讓青農返鄉發展注入動能。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
33歲女偷走37萬名錶找不到！　掃描「下體」傳警報聲
王陽明辦改裝車聚！　台中大坑山區擠爆
暖氣壞掉了！　男囚「慘遭活活烤死」
輕傷卻被主帥送回家？　「法國主將」火大了
運彩老手預測「準確比數」！　世足季軍賽今晚開踢
快訊／機車自撞燒成廢鐵！　騎士當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歲末傳遞愛與溫暖！　台東縣府陪監護兒少圓夢...失親童重溫家庭

活化中興新村閒置廳舍　國發會創立全台最大創生育成基地

潮州鐵道園區開幕　全台唯一50D大物車登場…打造旅遊新景點

初鹿風華騰躍！初鹿國小歡慶創校百年

2022南島國際美術獎首獎名單揭曉

一粒麥子基金會連手台灣電力公司　連續16年舉辦小天使群英會

培育務農新生代！花蓮縣府與青農代表交流　帶領參訪智慧農場

偏鄉小學走讀教育亮眼　企業贈書還要修繕圖書室及幼兒園教室

奉天宮開臺媽祖祈福暨無線電帆船賽　水上摩托車+上鋼鐵人登場

「從產地到餐桌」的台灣植物肉　弘陽食品發表新品種黃豆金

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

飼主左右手輕推「鴨胸」　牠看鏡頭搖擺超有節奏

《單身即地獄2》陽光女VS白淨女　爭人氣男芳心..圭賢：發生得好快！

歲末傳遞愛與溫暖！　台東縣府陪監護兒少圓夢...失親童重溫家庭

活化中興新村閒置廳舍　國發會創立全台最大創生育成基地

潮州鐵道園區開幕　全台唯一50D大物車登場…打造旅遊新景點

初鹿風華騰躍！初鹿國小歡慶創校百年

2022南島國際美術獎首獎名單揭曉

一粒麥子基金會連手台灣電力公司　連續16年舉辦小天使群英會

培育務農新生代！花蓮縣府與青農代表交流　帶領參訪智慧農場

偏鄉小學走讀教育亮眼　企業贈書還要修繕圖書室及幼兒園教室

奉天宮開臺媽祖祈福暨無線電帆船賽　水上摩托車+上鋼鐵人登場

「從產地到餐桌」的台灣植物肉　弘陽食品發表新品種黃豆金

阿根廷天菜主將女友是「龍女郎」！擁抱成龍合照被挖出　網喊GG了

宇宙人方Q生日爽收「8888運彩」　開心宣布明年喜訊

入冬首波寒流來襲　航港局籲搭船旅客做好禦寒準備

歲末傳遞愛與溫暖！　台東縣府陪監護兒少圓夢...失親童重溫家庭

活化中興新村閒置廳舍　國發會創立全台最大創生育成基地

FTX破產滿月！幣安引發「大到不能倒」擔憂　比特幣摜破17000美元

潮州鐵道園區開幕　全台唯一50D大物車登場…打造旅遊新景點

侯友宜罕見連請5天假！　新北市府：市長私人行程

「魔笛」世界盃最後一舞　主帥公開慰留：再拚2024歐國盃

前任分3年鬆口「還是喜歡她」　大陸第一美胸回應…揭情變主因

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

地方熱門新聞

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

2022世足賽爆冷　雲林「真男人」狠吞運彩

新北林口公車轉運站　榮獲國家建築金獎

西螺福興宮點燈祈福　信眾捐300萬元還願

嘉義市國際管樂節首演　台日管樂班攜手交流

嘉義山區特色遊程　耶誕花海特色城堡還有部落餐

台灣基進李雨蓁進屏東縣府小內閣

首波寒流報到　三高、心血管疾病患者勿輕忽

桃園112年度總預算案　三讀通過

台南議長參選人疑警所飆罵員警

寒冬低溫特報！關山救國團親手搓湯圓送暖

中職、龍來公司場勘棒球場　肯定改善及優化成果

里港警全力推動「志工倍增計畫」　新增25名志工

嘉義大林國中新建PU跑道啟用

更多熱門

相關新聞

花蓮舉辦智慧站牌攝影比賽　首獎得萬元禮券

花蓮舉辦智慧站牌攝影比賽　首獎得萬元禮券

花蓮縣府舉辦「印象花蓮，由你來定義」攝影比賽，即日起至2023年1月15日中午12時止，由民眾用專業相機或手機，拍攝座落在洄瀾山海間的智慧站牌，寫出自己感受的融合美景、人物特寫或在地藝文特色，讓更多人看見花蓮智慧交通獨有的美學。

郵政物流園區指標建物落成　「全台首座國際級電商重鎮」

郵政物流園區指標建物落成　「全台首座國際級電商重鎮」

台南後壁幼兒園開心參訪後壁消防分隊

台南後壁幼兒園開心參訪後壁消防分隊

日台友好議員協議會拜會市長

日台友好議員協議會拜會市長

柴跳水追鴨　爸傻眼：平時討厭水

柴跳水追鴨　爸傻眼：平時討厭水

關鍵字：

培養務農新生代青農交流參訪智慧農場

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

張蘭認了決裂汪小菲！「母子斷絕聯繫」

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還炫耀發文

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

陶晶瑩玩抖音開濾鏡：難怪小孩迷上

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

一線女星遭騙財騙色「18億財產一夜泡湯」！

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面