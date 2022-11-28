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日台友好議員協議會拜會市長　黃偉哲樂見台日友好交流

▲日本和歌山市議會議員遠藤富士雄、井上直樹，代表「日本全國日台友好議員

▲日本和歌山市議會議員遠藤富士雄、井上直樹，代表「日本全國日台友好議員協議會」，到台南市政府拜會市長黃偉哲，表達對台南市友好互助之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本和歌山市議會議員遠藤富士雄、井上直樹，28日下午代表「日本全國日台友好議員協議會」，到台南市政府拜會市長黃偉哲，表達對台南市友好互助之意，並期待未來與台南市持續深化各領域交流互惠關係。

▲日本和歌山市議會議員遠藤富士雄、井上直樹，代表「日本全國日台友好議員

黃偉哲表示，自2015年台南-大阪直航開航以來，台南市與和歌山市間開啟了交流的大門，除了市府與議會間的互訪，也有觀光文化上之交流，如2017年總爺和風文化祭展示了和歌山名物漆器、安排職人交流等，而2019年和歌山市議會與台南市議會更締結為姊妹市議會，這樣頻繁並實質的交流，都要感謝遠藤議員、井上議員的持續協助，讓兩市間維持緊密聯繫互助合作的關係。

▲日本和歌山市議會議員遠藤富士雄、井上直樹，代表「日本全國日台友好議員

黃偉哲表示，台南市政府與和歌山市議會雙方最後一次會面交流是在2019年11月，因新冠疫情，兩市間的現地交流暫時無法進行，但彼此的情誼並未因此中斷，尤其台灣國境解封後，遠藤、井上議員特地於忙碌的訪台行程中撥冗至台南市會面，讓他深受感動，他也藉機邀請兩位貴賓在2024年能再次前來台南，與台南一同迎接台南400年的盛會，期許未來兩市能夠有更多的城市交流，促進台日友好。

台南市政府觀旅局表示，台南市議會2019年與和歌山市議會簽訂友好交流協定，雙方也約定透過台南新總圖與和歌山市新市民圖書館進行圖書館交流活動，井上議員也表示計畫於和歌山市新市民圖書館擺設台南書籍的專區，讓來自各個地方的民眾能快速閱讀到關於台南的大小事。此外，兩館的建館與開館日期十分接近，因此今天特別安排兩位貴客參訪去年完工的台南市立圖書館新總館，期望今後兩市文化觀光交流更進一步。

▲日本和歌山市議會議員遠藤富士雄、井上直樹，代表「日本全國日台友好議員

觀旅局長郭貞慧表示，台南是台灣的第一個城市，2024年即將迎接台灣400年，也是台南400年，400年來文化薈萃，各種族群的文化在這塊土地上碰撞交融，造就了今日台南的活力及美麗，為了迎接台南400年，南市府規劃了許多相關活動，屆時也將邀約和歌山市的貴賓以及日本各地的好朋友前來台南共襄盛舉。

為感謝二位特地遠道至台南，市長黃偉哲特地致贈極具台南特色的劍獅交趾陶及多樣台南特產予兩位日本貴賓，兩位議員也回贈和歌山特產，為本次的拜會畫下完美句點，也希望日本的好朋友們，有機會多到台南進行交流，展現台日友好的美好情誼。

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