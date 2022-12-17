黨內批「世代交替」不講武德　王鴻薇：就算有立委初選也不會分裂

▲王鴻薇表示有黨內初選，大家都會尊重初選機制，不會造成黨內分裂。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

世代交替浪潮襲捲國民黨，北市議員徐巧芯、徐弘庭皆表態，將挑戰選區黨籍資深立委費鴻泰、賴士葆，引起黨內熱議。對此，國民黨第三選區立委補選參選人王鴻薇今（17）日表示，這在國民黨內不是問題，即便有黨內初選，大家都會尊重初選機制，不會造成黨內分裂。她強調，外界擔憂初選分裂「是多慮了」。

台北市議員徐巧芯本次以選區第一高票連任，選後她展現企圖心，日前接受廣播訪問時，稱國民黨已經到了「世代交替」的時候，只要有機會一定會參加2024黨內初選。徐巧芯下戰帖的同選區現任立委費鴻泰，雖說表示尊重，但也要徐巧芯「多想想黨」，並展現力拼連任的企圖心，還意有所指對徐巧芯喊話「為黨多做一點事比較好！」

與此同時，有黨內人士表達憂心，這些喊「世代交替」的議員，本屆選舉都被保障不用初選，現在卻反要去爭立委初選，更爆料北市8個立委選區，除大同、士林區以外，其它7區都有現任國民黨議員要挑戰立委，根本不講道義、十分可笑。

對於黨內紛爭，王鴻薇也表達看法，認為這在國民黨內不是問題，因為她過去也曾參加立委初選，但在初選過後都跟當時的競爭對手立委費鴻泰合作，一個在地方、一個在中央，持續有很多合作案件，而且費鴻泰也都大力幫忙她議員及這次補選選舉，所以即便有黨內初選，大家都會尊重初選機制，不會造成黨內分裂。她強調，外界擔憂初選分裂「是多慮了」，大家都要在工作崗位上做好，贏得選民支持，每一個人的想法也都予以尊重。