「我投資台灣」！王鴻薇證實坐擁台北、林口3房　表態支持囤房稅

▲王鴻薇表態支持課徵囤房稅。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第3選區立委補選明年1月8日投票，中選會16日公布候選人財產申報，國民黨參選人王鴻薇申報5筆房產，夫妻持有市值逾522萬的股票。王鴻薇今（17）日答覆媒體詢問，稱夫妻一共有3棟房子，2間位於台北、1間位於林口，她並讚賞丈夫陶允正「存股本、賺股利」的長期投資方法，而坐擁3棟房子的她，亦表態支持「囤房稅」。

有關財產申報議題，王鴻薇表示，知道網路上有許多謠言，其實她跟先生陶允正一共有3棟房子，有2間在台北，其中一間是在當記者時所購置，另一間是父母過世遺產，這2棟都是3、40年的老公寓；第三間則是位於林口，是2015年擔任議員9年後才買的，當時林口房價相對比較便宜。

另外，針對外界好奇王鴻薇的先生陶允正喜歡投資股票，她認為陶的投資方法就是「存股本、賺股利」的長期投資，她感覺蠻好。至於她自己的投資方式，則自詡為「投資台灣」，因為身家財產全部都在台灣。

對於坐擁3棟房子的王鴻薇，媒體也問到是否支持囤房稅，她表示，早在郝龍斌市府時代，她就曾質詢要求課徵囤房稅，後來柯文哲市府時代，她也在法規會支持實施囤房稅，因此一路走來從郝市府到柯市府都支持囤房稅。