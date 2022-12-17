蔡詩萍任文化局長「深藍炸鍋」？　鄭世維：拿出成績大家就會欣慰

▲蔣萬安辦公室發言人鄭世維。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

準台北市長蔣萬安今（17）日公布第三波小內閣人事，包含4位局處首長，文化局長由作家蔡詩萍出任。不過該人選卻引起部分深藍人士不滿批評「藍皮綠骨」，因過去蔡詩萍談到國民黨的兩岸路線時曾說，「國民黨必須走出政治精神分裂症！」一再地挑起深藍敏感神經。對此，蔣萬安辦公室發言人鄭世維回應，只要把成績拿出來，到時候成績好大家看到就會覺得很欣慰。

從先前蔡詩萍可望接任文化局長的消息傳出後，便引發熱烈討論，有部分深藍人士不滿地批評「藍皮綠骨」，除了其家族背景問題，蔡詩萍過去曾多次發文點名批評「深藍族群」，談到國民黨的兩岸路線時更說，「國民黨必須走出政治精神分裂症！」一再地挑起深藍敏感神經。

今早公布蔣市府第三波人事，蔡詩萍也在臉書感謝外界關心，待19日交接對新工作有些了解後再與外界一聊，同時對蔣萬安表達感謝，認為此事「可見萬安市長對人的信賴，用人不拘黨派（我不是國民黨籍），不分年齡（我年紀不小）的魄力」。

鄭世維受訪時則直言，到時上任把成績拿出來，有好成績大家就會覺得很欣慰；更透露蔡詩萍是因蔣萬安鍥而不捨地勸進，才點頭答應接掌文化局長一職。