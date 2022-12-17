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快訊／蔣萬安公布4小內閣成員！蔡詩萍掌文化局長　「她」任觀傳局長

▲▼新科台北市長蔣萬安12/5帶領市政交接團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲新科台北市長蔣萬安今公布第三波小內閣人事。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長當選人蔣萬安今（17）日公布第三波小內閣4位人事案，文化局長由資深媒體人、作家蔡詩萍出任，有「台灣熱氣球之母」美譽的前交通部觀光局副局長陳淑慧擔起觀傳局長重任，財政局長則由現任國有財產署副署長游適銘接掌，另前高雄市都發局長、前台北市產發局副局長林裕益接任台北翡翠水庫管理局長。

蔣萬安指出，新任文化局長蔡詩萍著有《也許你該看看張愛玲》、《我父親》、《李後主事件簿》等作品十餘冊，為中國文藝獎章散文類得主，並跨界參與舞台劇、電視劇、電影、電視劇等演出及劇本撰寫；還擔任過建國百年基金會第一任執行長與副董事長、台北聽障奧運副執行長、二二八基金會三屆董事、中央電台常務董事，同時也曾任鍾肇政文學獎、電視金鐘獎與出版金鼎獎的評審；在馬英九及郝龍斌擔任台北市長期間，為市府文化組的市政顧問，亦為資深媒體人及廣播主持人，在文化界及媒體界相當活躍。

蔡詩萍除了文化行政與文化創作的功力與經驗都非常豐厚外，蔣萬安也指出，其媒體出身的背景，對時事與民間脈動的掌握都非常精準，是個具前瞻性、深入基層、善於體察、接地氣的文化人，市府團隊相當需要這樣的特質，在推廣、落實文化政策的過程中，能夠順應民間脈動、提升城市的文化涵養、凸顯地方特色，並打造國際級的文化活動場域，體現「愈在地，愈國際」的理念。

「任何觀光活動都不能一成不變，要有創新或更好的服務！」新任觀傳局長陳淑慧的「不怕事」性格，在12年前為台東引進熱氣球時展露無遺。蔣萬安說，陳淑慧曾任交通部觀光局副局長、台東縣政府文化暨觀光處長等職務，不僅催生了「太魯閣峽谷馬拉松」，更在台東縣服務期間，突破多重困難，讓「熱氣球滿天」的美麗畫面從此成為台東的另類招牌，被譽為「台灣熱氣球之母」。

蔣萬安進一步說，陳淑慧還以衝浪節、鐵花村等活動，翻轉了台東的觀光印象，而其民族學的背景，也有助讓台北市的族群特色成為行銷亮點，未來必定能借重陳淑慧的經驗及專業，為台北市的觀光及品牌定位開啟新的篇章。

新任財政局長由國有財產署副署長游適銘接任，蔣萬安說，游適銘從新店地政事務所基層開始歷練，曾任內政部地政司地價及地權科長、台北市政府財政局副局長及主任秘書、2017台北世界大學運動會副執行長、財政部國有財產署副署長等職務，也擔任國立政治大學地政學系兼任助理教授，兼具理論及實務專業，絕對是不二人選。

另外，台北翡翠水庫管理局長一職，由具有水土保持工程博士背景的林裕益擔任。蔣萬安指出，林裕益從基層做起，歷經高雄市都發局局長、台北市產發局副局長及大地工程處長，也於中央任職行政院農委會水保局組長、總工程司、國軍退輔會場長、交通部國道新建工程局道路科長，公職服務30年，也曾獲頒行政院一等服務獎章、台北市政府弼光二等政績紀念章，公務生涯非常績優，退休後曾接掌和春技術學院校長，培育技職人才。

蔣萬安並說，林裕益熟知台灣水土資源保育的重要性，並有專業背景與豐富經驗，未來將全力維護大台北地區民生用水的品質，以及確保水庫水資源調節功能。

▲▼《青霞小品》新書發表暨對談,主持人蔡詩萍。（圖／記者李毓康攝）

▲資深媒體人蔡詩萍接任北市文化長。（圖／記者李毓康攝）


【第三波人事發布名單】

▲▼文化局長蔡詩萍。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲文化局長蔡詩萍。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 文化局長：蔡詩萍
•現職：
《POP大國民》廣播節目主持人
•經歷：
建國百年基金會第一任執行長、副董事長
台北聽障奧運副執行長
二二八基金會董事
馬英九市府、郝龍斌市府市府顧問（文化組）
桃園市鍾肇政文學獎評審
電視金鐘獎多次評審
出版金鼎獎評審
《自立晚報》政治記者
《中國論壇》總編輯
《聯合晚報》綜藝新聞中心主任
《聯合晚報》總主筆
人間衛視《宗教觀察站》主持人
公視《文人政事》、《主題之夜》主持人
著作《三十男人手記》《不夜城市手記》等10餘冊
藝術策展人、評論人

▲▼觀傳局長陳淑慧。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲觀傳局長陳淑慧。（圖／蔣萬安辦公室提供）
◎ 觀傳局長：陳淑慧
•經歷：
將捷文創事業總經理
交通部觀光局副局長
交通部台灣鐵路管理局貨運服務總所總經理
台東縣政府文化暨觀光處長
國立台灣史前文化博物館遺址公園組組主任兼研究典藏組主任
行政院僑務委員會科長、專員、駐奧克蘭辧事處秘書、駐多倫多文化中心副主任
內政部營建署太魯閣國家公園管理處課長兼合歡山管理站主任、技士

▲▼財政局長游適銘。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲財政局長游適銘。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 財政局長：游適銘
•現職：
國有財產署副署長
國立政治大學地政學系兼任助理教授
•經歷：
2017台北世界大學運動會副執行長
台北市政府財政局副局長
台北市政府財政局主任秘書
內政部地政司科長
新店地政事務所課員

▲▼臺北翡翠水庫管理局長林裕益。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲台北翡翠水庫管理局長林裕益。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 台北翡翠水庫管理局長：林裕益
•現職：
和春技術學院專技教授／校長
•經歷：
高雄市政府都市發展局長
南華大學永續中心諮詢委員
南華大學永續綠色科技碩士學程顧問
國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場場長
明新科技大學休閒事業管理系兼任教師
臺北市政府產業發展局副局長
臺北市文化基金會董事
臺北農產運銷股份有限公司董事
臺北市政府工務局大地工程處處長
暨南國際大學土木工程學系兼任教師
南華大學科技學院碩士學程兼任教師
行政院農業委員會水土保持局總工程司
行政院莫拉克災區重建劃定特定區工作小組召集人
行政院農業委員會水土保持局 監測管理組組長
行政院農業委員會土石流防災應變中心執行長
行政院農業委員會水土保持局簡任技正兼建設組組長
交通部國道工程局正工程司兼科長
蘭陽技術學院土木工程系 兼任教師
交通部國道工程局副工程司、幫工程司、工程員

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