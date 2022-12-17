蔣萬安邀陳水扁出席觀禮　柯市府交接未優先納入大巨蛋、內湖交通

▲蔣萬安辦公室發言人鄭世維。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長當選人蔣萬安今（17）日公布第三波小內閣4位人事案，並由發言人鄭世維出面就市政交接等議題進行說明。鄭世維表示，昨天與柯市府進行交接會議，副市長彭振聲未出席，而對方羅列11項重大事項，也未觸及大巨蛋、內湖交通等議題。另針對就職典禮，鄭予以證實邀請前總統陳水扁觀禮，強調基於扁是「前台北市長」而進行邀約。

蔣萬安今早公布第三波小內閣4位人事案，文化局長由資深媒體蔡詩萍出任，觀傳局長由具有「台灣熱氣球之母」美譽的前交通部觀光局副局長陳淑慧出任，財政局長由現任國有財產署副署長游適銘接掌，另前高雄市都發局長、前台北市產發局副局長林裕益則接任台北翡翠水庫管理局長。

針對市政交接議題，發言人鄭世維接受媒體聯訪被問到，現任副市長彭振聲昨未出席交接會議，他表示昨天準副市長李四川、交接小組召集人林奕華，以及各個準局處首長人選全都到齊，一共針對11件市政事項，彼此充分交換意見；未來蔣萬安也會跟所有同仁討論，研擬施政方案。

媒體也問到，11件市政事項是否包含大巨蛋、內湖交通問題，鄭世維對此答覆，昨天並未談到。他並表示，這11件市政事項係由柯市府所羅列，跟彭振聲未出席未必有關，並強調「昨天沒談到，不代表未來不會談」，未來一定會觸及相關問題。他也轉述，李四川有談到會跟所有市府團隊共同研擬，設法解決內湖交通問題。

昨晚前總統陳水扁以「阿扁前市長的第一次」為題，在臉書粉專發文表示，收到蔣萬安寄發的台北市第8屆市長宣誓就職暨交接典禮邀請卡，將在25日上午9時在市府2樓親子劇場舉行。對此，鄭世維予以證實，強調陳水扁擔任過台北市長，所以當然會邀請扁參加，並且強調是基於扁為「前台北市長」的身份來做邀約。