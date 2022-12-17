蔡詩萍接文化局長　本人親回：可見蔣萬安用人不拘黨派、年齡的魄力

▲蔣萬安與蔡詩萍。（圖／翻攝自Facebook／蔡詩萍）



記者詹宜庭／台北報導

台北市長當選人蔣萬安17日公布第三波小內閣人事案，由資深媒體人、作家蔡詩萍出任文化局長。對此，蔡詩萍稍早回應，蔣萬安十分認同他所提出的「文化與台灣社會」和「文化樹立台北性格」看法，認為這與他治理台北市的諸多理念貼近，所以希望他進入公部門推動，「就是這麼簡單的關係，從此也可見蔣萬安對人的信賴，用人不拘黨派（我不是國民黨籍），也不分年齡的魄力。」

蔣萬安今日公布第三波小內閣人事案，他表示，蔡詩萍除了文化行政與文化創作的功力與經驗都非常豐厚外，還擁有媒體背景，對時事與民間脈動的掌握都非常精準，是個具前瞻性、深入基層、善於體察、接地氣的文化人，市府團隊相當需要這樣的特質，在推廣及落實文化政策的過程中，能夠順應民間脈動、提升城市的文化涵養及凸顯地方特色，並打造國際級的文化活動場域，體現「愈在地愈國際」的理念。

對此，蔡詩萍稍早回應，十分感謝媒體朋友告知他蔣萬安宣布了新一波市府人事，邀請他到文化局為台北市民服務，為台北文化界朋友工作，但因為還沒接手業務，一切都是陌生而忐忑的狀態，也不知能夠說些什麼深入的想法，「天氣那麼濕冷，要麻煩大家，聽一些場面話那就真是不尊重媒體了，請容許我再沉默兩天。」

蔡詩萍說明，他要向所有關心此事的朋友致謝，並向媒體同業致歉，待他19日赴北市府交接，了解哪些是未來文化局工作的優先順序後，再向大家分享他的初步想法。

「我知道很多人好奇，為何在那麼多優秀的文化人裡，蔣萬安會邀請我進文化局？」蔡詩萍透露，九合一選戰中他當然有幫忙，但最重要的是蔣萬安認同他所提出的「文化與台灣社會」、「文化樹立台北性格」看法，認為這與他治理台北市的諸多理念貼近，所以希望他不只是給意見，而是進入公部門推動。

蔡詩萍指出，他並非國民黨人士且年齡也不小，從蔣萬安招攬他擔任文化局長一事中可見其對人的信賴，用人不拘黨派、不分年齡的魄力。他要再次感謝蔣萬安的信賴託付、感謝文化界朋友鼓勵、感謝幾位前任局長主動給他建議、感謝媒體同業的辛苦緊盯，更感謝太太林書煒為他改變生涯轉彎的承擔與疼惜，強調「該來的還是要來的，我會努力。」