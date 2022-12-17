渣男用IG新功能偷吃閨蜜　正宮崩潰攤牌！網友卻因1點忍不住稱讚

▲女網友發現男友透過便利貼和他人傳情。（示意圖，與本文無關／翻攝pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

Instagram推出「IG 便利貼」新功能，能在聊天室介面上方打下簡短文字更新現況，點擊朋友頭像還能回覆對方便利貼消息。一名女子則透過這項功能，看出男友和好友根本透過這功能在對話。

該女昨（16）日在Dcard發文表示，她一直都懷疑男友和一名大學時期的共同好友走得很近，但她也從沒想去翻男友手機進行確認，直到近日IG推出便利貼功能，她才發現他們之間偷來暗去的線索。

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原PO表示，她先注意到男友會一直發一些無聊內容的便利貼，像是「好餓晚上吃什麼」、「有什麼推薦的跑山地點」、「好想喝一杯」，她當時覺得男友只是想刷存在就沒有特別理會，直到後來看到好友的便利貼內容，才驚覺「怎麼這兩個人好像是透過便利貼在對話？」

▲女子發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO舉例，只要男友留下內容是「吃什麼」，該女就會打「想吃串燒火鍋牛排」，男友說「晚上誰沒局」，該女就打「選我選我晚上7點集合」，誇張的是該女有次說「今晚的星空真漂亮」，男友居然貼「再漂亮都差你一點」，讓原PO把一切都串起，「沒想到這兩個人可以這麼囂張，真的是有心想偷搞曖昧，任何形式都可以」。

文章曝光後，吸引超過2千人按讚，雖然偷吃是不好的事情，但因為使用這個功能太新潮，不少網友紛紛開玩笑表示，「很有創意的偷吃」、「這應該算是最新科技時代偷吃，畢竟便利貼這個功能真的新到X北」、「果然人要偷吃真的是創意無限」、「當我還在想便利貼到底要幹嘛的時候...別人已經在用來傳情曖昧了」、「我以為用蝦皮聊聊偷吃已經很有創意了」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

