幕後／柯文哲出訪心繫高虹安　民眾黨火速限縮戰場在「立法院」

▲高虹安晚間移送北檢不發一語。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安疑涉詐領助理費，檢調選後啟動調查，16日清晨高以60萬元交保。在事發當下，民眾黨內部火速定調，把戰場限縮在「立法院」，以黨團做為應變中心，避免被擴大戰場，遭輿論風向混淆焦點疲於應付澄清。此外，黨主席柯文哲雖然出訪新加坡，但仍心繫高，不斷隔海關心偵辦進度，還提醒要記得抗議檢調是否會出奧步等。

檢調15日兵分多路約談包含高虹安在內等多名被告與證人，接著還移送台北地檢署偵訊，16日凌晨依違反《貪污治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以60萬元交保候傳。辦公室主任陳奐宇及前助理「公衛文」王郁文各交保10萬元，高虹安男友李忠庭獲無保請回。

民眾黨幕僚表示，事情爆發後，不少支持者感到很焦慮，認為黨中央、黨團應該要出來大力抨擊司法不公。因為狀況不明、第一時間也沒有聯繫上高虹安，為了不讓負面輿論擴散，所以黨對外先強調尊重司法調查，讓口徑一致，避免因為對事件不了解而影響到司法訴訟，甚至被解讀成切割、瞎挺等。

另外，為了不讓負面攻擊拖垮整個黨，民眾黨內定調核心證據攻防交由高虹安律師團，輿論回應把戰場限縮在立法院，由黨團總召邱臣遠負責對外發言，黨的文宣部則從旁給予協助、處理媒體回應。

事發當下黨主席柯文哲已啟程到新加坡參訪，據了解，即便參訪行程相當緊湊，但柯仍跨海透過群組不斷關心偵辦進度。由於檢調發動的時機點，恰巧選在民眾黨內聲量最高的柯文哲出訪之時，幕僚也質疑是否有意要讓輿論壓力縮到最小。

幕僚透露，柯文哲除了質疑檢調不查新竹棒球場12億只打2場球、關埔國小改建預算暴增到16億等弊案外，也提醒幕僚一定要注意高虹安的偵辦進度，頻頻問「偵訊完了嗎？」、「是否疲勞偵訊？」等等，相當關心偵辦狀況。

柯文哲預計在16日晚間8點多左右飛抵台灣，除了報告此行赴新加坡參訪的成果外，也預計將針對高虹安面臨的司法偵辦提出立場與看法。