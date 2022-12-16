公教退撫新制完成立法　全教總：確保基金財務永續「避免二次年改」

▲公教退撫新制今完成立法，全教總認為，將可確保基金財務永續，避免發生二次年改。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院今（16日）三讀通過「個人專戶制退撫條例」及「退撫條例」立法，強力推動上述條例的全教總表示，通過現有公教人員退撫基金財務缺口撥補，對於確保基金財務永續，避免發生二次年改，具有關鍵作用，未來將持續監督優化基金績效，並要求啟動逐年撥補，以確保撫基金財務衡平、永續，確保全體公教人員的退撫權益。

立法院在今天三讀通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」（個人專戶制退撫條例）及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第98條及第100條修正案」（退撫條例），長期推動條例的全教總表示，除了主動提出法律修正案，委請朝野立委提出，連日來並加強遊說與拜會朝野委員。

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全教總表示，在強力建議與遊說下，立法院今日通過上述兩個條例修正草案，三讀通過後，可以彌補現有公教人員退撫基金財務缺口撥補，對於確保基金財務永續，避免發生二次年改，具有關鍵作用，未來也持續監督優化基金績效，並要求啟動逐年撥補，以確保撫基金財務衡平、永續，確保全體公教人員的退撫權益。

▲教育部認為條例三讀通過後，可建立初任公立學校教職員退撫制度，並保障現職及退休教職員退撫權益。（圖／記者許敏溶攝）

教育部則表示，個人專戶制退撫條例，主要建立在2023年7月1日以後初任公立學校教職員的退撫制度，規範事項包括2023年7月1日以後初任教職員退休、資遣及撫卹等相關事項，其中針對退撫、資遣的基本條件與相關限制等基礎事項，以及針對因公傷病命令退休及撫卹等制度，均採取公教一致且與現行制度相同規劃處理。

至於給付制度方面，教育部指出，基於兼顧退休保障及財務自主健全基本原則，採確定提撥制，未來將設立教職員個人退休金專戶，由政府及教職員個人共同撥繳退撫儲金費用至個人退休金專戶，並委託公務人員退休撫卹基金管理機關設計投資組合，輔以自主投資平台等配套措施，使個人專戶增加孳息，作為教職員退撫給與給付基礎。

教育部進一步表示，考量2023年7月1日以後，初任教職員將與現職教職員所適用的退撫制度有所區別，現行退撫基金將減少新進教職員提撥收入，為維持現有退撫基金財務永續，配套於退撫條例第98條明定，自新退撫制度實施之日起，由政府依退撫基金財務精算結果，分年編列預算撥款補助退撫基金因建立新退撫制度財務缺口。