台大國發所獲頒「年度金驢獎」　全教總批：宛如公然販售學位

記者許敏溶／台北報導

全國教師工會總聯合會（全教總）今（16日）公布「2022年台灣十大教育新聞」，今年亂象頻傳的「雙語政策」獲選為頭條，另今年成為「論文門」風暴中心的台大國發所，則是和「雙語政策」共同獲得年度金驢獎，全教總批評，台大國發所行徑宛如公然販售學位，而雙語政策去專業化，更引發爭議與亂象，政府執迷不悟，故被選為十大教育新聞之首與並列金驢獎。

▲台灣十大教育新聞今天公布，台大國發所獲頒「年度金驢獎」，全教總批評宛如公然販售學位。（圖／記者許敏溶攝）

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2022年即將進入尾聲，又到了回顧年度事件時刻，全教總今公布「2022年台灣十大教育新聞」暨新聞評論，全教總理事長侯俊良說，全教總選出30餘則相關新聞，經過內部討論選出十大教育新聞，「雙語政策」被選為今年十大教育新聞之首，其次則是政治人物洗學歷風暴，而「論文門」成為2022地方選舉主軸，政客洗學歷歪風，再次重創形象，也是高教體系論文造假與抄襲事件，在10年內第六度入選全教總十大教育新聞。

至於十大教育新聞第三到第十名，分別為「退場條例上路；修法保障代理教師權益；啟動調降師生比；特教法修法為德不卒；導護問題；考招新制＋雙聯學制；退輔新制將上路；新版教師法上路」。

而今年度金驢獎，則由「台大國發所」和「雙語政策」共同獲得，侯俊良指出，今年論文門風暴中心為台大國發所，涉及學位論文抄襲的陳明通、桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅，都是動見觀瞻的政治人物，卻無視基本學術倫理，行徑猶如公開販售學位，歷年指導碩博士生高達173位，後續還不知有多少論文抄襲的未爆彈，台大身為高教龍頭，不僅未能以身作則，還帶頭踐踏學術尊嚴，國發所未能善盡監督把關之責，更是難辭其咎，要負起最大責任，故頒發金驢獎給台大國發所，希望國發所以更高標準要求師生。

▲全教總文宣部主任羅德水批評，「論文門」凸顯教育部與高教體系未能徹底檢討。（圖／記者許敏溶攝）

全教總文宣部主任羅德水批評，「論文門」成為今年地方選舉主軸，多位朝野候選人被指涉及論文抄襲，不僅碩博士論文遭撤銷，甚至影響選舉結果，顯示政客洗學歷歪風，再次重創台灣高教形象，而且十年來第六度入選全教總的年度十大教育新聞，這凸顯教育部與高教體系未能徹底檢討，選舉結果更凸顯社會厭惡政治人物洗學歷與抄襲造假，而政黨與政治人物唯有深刻反省，真誠向國人道歉，才是面對錯誤應有態度。